Alpin Panorama Hotel Hubertus: Ein unvergessliches Wellnesserlebnis

Die Bergwelt rund um das Alpin Panorama Hotel Hubertus ist spektakulär. Naturschauspiele im UNESCO Naturerbe, wohin man sich wendet. Das Wellnesserlebnis in dem unvergleichlichen Aktivhotel bleibt unvergessen: Ein Sky Pool, der frei in der Landschaft schwebt, und eine Wellness-Plattform, die die Schwerkraft auszuhebeln scheint – das muss man gesehen haben.

Was erwartet euch?

Echtes Infinity-Feeling, grenzenlose Aussichten, große Freiheit, architektonische Meisterwerke, die neugierig machen. All das erwartet Gäste des Hubertus. Vom Bett aus beobachten, wie die Sonne die Bergwelt in strahlendes Licht taucht. Speisen mit dem ganz großen Naturkino vor Augen. Das Alpin Panorama Hotel hat das große Glück, an einem besonders schönen Aussichtspunkt in den Dolomiten zu stehen. Was die Gastgeber daraus gemacht haben, ist si-cher eines der schönsten Urlaubsrefugien der Alpen. Bis zu fünfzehnmal in der Woche marschieren die Wander- und Aktivguides des Hubertus mit den bergbegeisterten Gästen zu Highlight-Touren in die Natur. Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags und die Rieserfernergruppe sind zum Greifen nah. Genussradeln und Nordic Walking, Sonnenaufgangswanderungen, Bauern-hofbesuche und Bergtouren – es gibt viele Wege, vom Hubertus aus, den Sommer aktiv zu genießen. Die Bilder von weiten, unberührten Almlandschaf-ten, von Berggipfel und beschaulichen Bergdörfern bleiben lange in Erinnerung.

Das Hubertus ist ein Belvita Leading Wellness Hotel und liegt prachtvoll in einem 7.000 m2 großen Wellness-Park. Der Leading Spa Award bescheinigt dem Resort Wellness der Spitzenklasse. Zehn neue Spa-Behandlungsräume laden ab Sommer 2024 die Wellnessgäste zum Entspannen ein. Ein Tauchbecken neben der Aufgusssauna wurde neu errichtet.

Die beiden Eyecatcher, deren Bilder um die Welt gehen, sind zweifelsohne die Wellness-Plattform Heaven & Hell und der spektakuläre Sky Pool. Insgesamt laden neun be-heizte Pools, acht Saunas, mehrere Ruheräume und unzählige Wellness- und Beautybehandlungen, die sich die Kraft der Natur zunutze machen, zum relax de luxe. Im Hubertus Park schlendern Genießer:innen rund um das Hotel durch Südtiroler Obstbäume, riechen an typischen Kräutern, spielen an der handge-machten Holz-Kegelbahn oder genießen einfach die einzigartige Ruhe und den traumhaften Ausblick in die Berge. Wer meditieren möchte, der kommt an die Feuerstelle.