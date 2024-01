Alpenrose – Familux Resort: Winterurlaub mit der ganzen Familie

Winterurlaub mit der ganzen Familie, da sind Profis gefragt: So wie das Alpenrose – Familux Resort, das Teil der weltweit ersten und einzigen Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern ist. Umsichtige Kids-Coaches kümmern sich täglich von früh bis spät um die Kinder. Bereits Babys ab dem 7. Lebenstag werden liebevoll umsorgt. Unvergleichliche Spielwelten in- und outdoor machen den Urlaub für die Kleinen unvergesslich. In der ausgedehnten Spa- und Saunawelt „for adults only” und mit hervorragender Gourmetküche erleben die Erwachsenen luxuriöse Auszeiten. Die Winterwelt der Zugspitz Arena liegt vor der Tür.

Neu bei Familux

Die innovative Hotelgruppe geht mit einem ganzheitlich überarbeiteten Konzept den nächsten großen Schritt. Erfahrene Trendscouts begleiten das tiefgreifende Innovationsmanagement bei den Spezialist:innen für Familienurlaub. So dürfen sich Genießer:innen auch im Alpenrose – Familux Resort auf Neues freuen. Allem voran wird es großartige Kulinarik-Projekte geben. Denn kein geringerer als Spitzenkoch Mike Süsser streckt für die Feinschmecker bei Familux die Fühler nach köstlichen Akzenten für die Gourmetküche aus. Im SPA legen neue Signature Treatments den Fokus auf „Power & Inspiration” für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Eigens für Familux entwickelte Behandlungen unterstreichen die Experten-Kompetenz der Familienhotels im Bereich Wellness für werdende und frisch gebackene Mütter, für Väter, Babys und Kinder. Und: „Beweg dich Schlau! mit Felix Neureuther” (BDS) heißt es ab Frühjahr 2024 in den Kids Clubs von Familux. Das wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Bildungs- und Bewegungsprogramm, das Ex-Spitzensportler Felix Neureuther gemeinsam mit der TU München entwickelt hat, wird in das Kinderprogramm aufgenommen.

Familienzeit in den Bergen

Vom ersten Augenblick an genießen Groß und Klein die wunderbare Schneelandschaft rund um das Hotel Alpenrose. Raus vor die Tür und schon kann ein Schneemann gebaut oder Papa zur Schneeballschlacht herausgefordert werden. Kein Tirol-Urlaub ohne Ski: Schon die Kleinsten können in der Alpenrose ihre ersten „Experimente” auf Ski wagen. Denn direkt beim Hotel gibt es ein sicheres Übungsgelände, wo das Skifahren einfach nur Spaß macht. Die Rezeption organisiert die Teilnahme am Schneesportunterricht beim Hotel sowie den Transfer mit Betreuung zum Skischulsammelplatz und wieder zurück ins Hotel. Skiausrüstung schleppen muss hier keiner. Im Hotel Alpenrose befindet sich ein Skiverleih mit den neuesten Ski- und Boardmodellen.

Bewegung an der frischen Winterluft macht der ganzen Familie großen Spaß. Die Wintersportregion rund um das Hotel Alpenrose lockt mit sechs Skigebieten: Die 148 Pistenkilometer – mehrheitlich familienfreundliche Abfahrten der blauen Kategorie – und 55 Bergbahnen sind in der Tiroler Zugspitz Arena vereint. Mit der Gondelbahn – nur 100 Meter von der Alpenrose entfernt – kommen Skifahrer und Snowboarder schnell in das traumhafte Skigebiet Grubigstein. Aber es muss nicht immer Skifahren sein. Mit den Schneeschuhen geht es in die „Wildnis” abseits von Wegen. Winterwanderungen, eine lustige Rodelpartie oder eine Runde am Eislaufplatz – jeden Tag was Neues. Die Langläufer sind von den 110 Kilometer Loipen in der Zugspitz Arena begeistert.

Wellnessurlaub mit Kindern

Die Alpenrose verdient das Prädikat „Deluxe”. Die Poollandschaft ist unglaublich schön. Kids kann man nur empfehlen: Erobert den spannenden Kinder-Schwimmbereich. Es gibt viele Rutschen, einen Kidspool mit Piratenschiff, einen Lazy River und viel spannenden Aqua-Spaß mehr. Sogar Kinderschwimmkurse mit erfahrenen Trainer:innen werden angeboten. Auf die Eltern wartet eine exklusive Adults Area im Spa. In- und Outdoorpools, Whirlpools, Massagen, belebende Bäder, wirksame Beautyanwendungen und vieles mehr helfen beim Loslassen des Alltags und beim Seele-baumeln-Lassen.

Das beliebte Alpenrose – Familux Resort begeistert mit einer Menge an exklusiven Highlights. Ein schöner Baby- und Kinderclub, ein Virtual-Reality-Room und ein Video-Soccer-Raum, komfortable Familiensuiten und ein modernes Fitnesscenter sind nur einige davon. Internationale Gourmetküche und erlesene Weine gehören im Alpenrose – Familux Resort zu jedem Urlaubstag. Wertvoll gestaltete Familienzeit in einem großzügigen Ambiente mit konsequent durchdachter kindergerechter Ausstattung, Gourmetküche und SPA – all das bringt das Alpenrose – Familux Resort unter einen Hut. Das beliebte Familien-Resort ist GreenSign-zertifiziert und setzt ein ambitioniertes Umweltprogramm um.