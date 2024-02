Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee****s: Unvergessliche Momente garantiert

Am Ufer des Schwarzsees in Kitzbühel verwöhnt das Alpenhotel Kitzbühel mit unvergesslichen #lakesidemoments. Das Erholungs-Ensemble aus dem Alpenhotel, den Dependancen Das Steghaus und der Lakeside Lodge schmiegt sich direkt an das Seeufer. Wer hier eine Auszeit verbringt, der erlebt ein zeitgeistiges Ambiente, das guttut. Ruhe und Naturidylle wirken auf Körper und Seele. Abschalten, entspannen, loslassen – in der Wellness-Oase hat der Alltag Pause. Im ganzjährig wohltemperierten Infinitypool hüllen angenehmes Wasser und frische See-Luft in ein Wohlgefühl. Die See-Sauna, Massagen und Anwendungen genießen, ein erster Sprung in den natur-reinen Schwarzsee, ein Chill-Out auf dem Sonnendeck – nichts müssen, einfach nur in den Tag hineinleben, das ist wohl eines der schönsten Urlaubsgefühle.

Jetzt sind in Kitzbühel die Sonnenskifahrer in ihrem Element. Neben der weltberühmten „Streif“ lassen insgesamt 233 Abfahrtskilometer das Skifahrerherz höherschlagen. Bis Anfang April locken schneesichere Pisten und zahlreiche Sonnenterrassen im Skigebiet zum Bergerlebnis. Im Tal klopft der Frühling an. Viele Wanderwege sind nur einen Katzensprung vom Alpenhotel Kitzbühel entfernt, der malerische Seerundwanderweg beginnt direkt vor der Haustür. Yogis kommen wieder an den See, um in einer malerischen Kulisse am Steg des Schwarzsees Kraft und Energie zu tanken. Modernste E-Bikes stehen im Hotel zum Ausleihen bereit (gegen Gebühr). Radfahrer und Mountainbiker erkunden zum Frühlingsbeginn die zahlreichen Radrouten.

Golfen ist hier schon früher möglich als anderswo. „Von der Piste aufs Green“ ist das Motto. Der Golfclub Zillertal-Uderns macht es möglich. Nur ca. 50 Autominuten vom Alpenhotel Kitzbühel entfernt, liegt der Golfclub auf nur 550 Metern Höhe. Das milde Klima ermöglicht eine Spielzeit schon ab Mitte März. Wenn der Frühsommer ins Land zieht, stehen weitere vier Plätze zur Verfügung. Der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith liegt quasi vor der Hoteltür. Die hoteleigenen Golf-E-Cars stehen für den kurzen Weg zum Golfplatz und für die Benützung am Golfplatz zur Verfügung.

Purer Genuss in bester Lage – das ist das Alpenhotel Kitzbühel. Im Hotelrestaurant genießen Gäste feinste Spezialitäten der österreichischen Küche. Das Küchenteam wählt sorgfältig die besten Produkte lokaler Bauern aus. Das Wildfleisch kommt aus der eigenen Jagd im Karwendel- und Rofangebirge, die Milch- und Käseprodukte stammen aus der eigenen Landwirtschaft im Zillertal. Auf der großen Sonnenterrasse ist den ganzen Tag Zeit für dolce vita: Am Vormittag beim Cappuccino, zur Lunch-Time, bei einem köstlichen Sundowner und beim herrlichen Dinner im traumhaften Abendlicht. Nur wenige Schritte von der Hotelterrasse entfernt, bietet sich Feinschmeckern das nächste Highlight. Das a la carte Restaurant Das Steghaus direkt am Steg des Schwarzsees begeistert mit mediterranem Soulfood ebenso wie mit einer traumhaften Terrasse und einer einladenden Lounge für Mußestunden.