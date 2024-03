Alpenhotel Kindl: Tolle Angebote im Familienhotel im Tiroler Stubaital

Family first, so heißt es im Alpenhotel Kindl im Tiroler Stubaital. In dem Familotel leuchten die Kinderaugen und Eltern sind rundum entspannt. Mama und Papa genießen es, dass sie dank großzügiger Kinderbetreuung in den Genuss von Zeit für Zweisamkeit und Adults-only-Wellness kommen.

An sieben Tagen in der Woche kümmern sich bestausgebildete und vielerfahrene Kinderbetreuer und Betreuerinnen um die Sprösslinge. Die Kids erleben tolle Ferien voll Spiel, Spaß und Bewegung in der Natur. Wenn sie vom Kinderclub erzählen, von der Kinderdisco und vom Basteln, von den spannenden Wettbewerben, vom Haflingerreiten, von der Tierfütterung und vielem mehr, dann sich die Kleinen rundum glücklich. Ein abwechslungsreiches Animationsprogramm für die ganze Familie in und um das Hotel bringt ordentlich Action in den Urlaub. 24/7 bleibt das Spielzimmer Kindlive geöffnet. Wann immer Familys Lust haben, kommen sie hierher zum Spielen: Von der Softplayanlage über Spieltische und eine Krabbelecke für die Jüngsten bis hin zu vielen Spielsachen geht es hier kunterbunt zu. Die kleinen Tierfreunde haben ihre wahre Freude mit den Tieren am hoteleigenen Bauernhof. Da warten Kühe, Schafe, Zwergziegen und Hasen auf Streicheleinheiten.

Am Reitplatz nur 500 Meter vom Hotel entfernt ist das volle Pferde Verwöhnprogramm angesagt: striegeln, streicheln, schmusen und reiten. Langeweile, die gibt es im Alpenhotel Kindl nicht. Dafür ganz viel Erholung und Entspannung. Erwachsene ziehen sich gerne in den Adults-only-Spabereich mit Sauna, Dampfbad und einer traumhaften Panoramaterrasse zurück. An der frischen Luft zur Ruhe kommen, die Sonne spüren und einfach nichts tun – das tut gut. Familien genießen in der Familiensauna Gemeinsam-Zeit. Massagen und Beautybehandlungen sorgen für das große Wohlfühlerlebnis. Unumstritten der Lieblingsplatz der Kinder ist die Funwaterarea mit jeder Menge Rutschenspaß und Pools für Groß und Klein. Die Berge rund um das Kindl und der majestätische Stubaier Gletscher entpuppen sich als Eldorado zum Wandern und Biken und als „Spielwiese” für kleine Naturentdecker. Mutige sausen mit der Alpen Achterbahn den Berg hinunter oder schwingen im Kid´s Park mit dem Flying Fox über das Wasser. Mit der kostenfreien Stubai Super Card im Gepäck erleben Familien einen großartigen Bergsommer.

Aktuelle Angebote:

Sommererwachen (28.06.–06.07.24)

Leistungen: 3 Nächte mit Vollpension Kids All Inklusiv, Stubai Super Card, täglich Baby- und Kinderbetreuung, Shuttleservice im Stubaital und allen Kindl Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 396 Euro