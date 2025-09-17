Super Mario Bros. Wonder (Switch 2): Neue Charaktere im Anmarsch!?

von Mandi 17.09.2025

Fans glauben, dass sie im Trailer zu Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch 2) einen unangekündigten neuen Charakter entdeckt haben.

Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam in Bellabel Park, das letzte Woche in einer Nintendo Direct angekündigt wurde, wird im nächsten Frühjahr auf Switch 2 veröffentlicht, mit einem neuen Bereich, der unter anderem eine Reihe von Multiplayer-Herausforderungen enthält. Fans mit Adleraugen sagen jedoch, dass sie eines der Geheimnisse des Bellabel-Parks im Voraus entdeckt haben, indem sie die Benutzeroberfläche im Enthüllungstrailer der Switch 2 Edition analysieren. Seht selbst:

Wie von einem Reddit-Benutzer entdeckt, zeigt ein Symbol, das um die 2-Minuten-Marke des Trailers herum gezeigt wird, deutlich Rosalina neben anderen spielbaren Charakteren. Der Mario Galaxy-Charakter war nicht in der ursprünglichen Wonder-Veröffentlichung (zu unserem Testbericht) enthalten, konnte aber in Spielen wie Super Mario 3D World freigeschaltet und auch in Mario Kart gesteuert werden. So oder so – das klingt doch aufregend! Gameplaytechnisch wird Rosalina wohl nicht viel anders machen … oder hilft Luma doch mit?

