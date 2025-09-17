Super Mario Bros. Wonder (Switch 2): Neue Charaktere im Anmarsch!?

Fans glauben, dass sie im Trailer zu Super Mario Bros. Wonder (Nintendo Switch 2) einen unangekündigten neuen Charakter entdeckt haben.

Mehr zu Wonder auf Switch 2

Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam in Bellabel Park, das letzte Woche in einer Nintendo Direct angekündigt wurde, wird im nächsten Frühjahr auf Switch 2 veröffentlicht, mit einem neuen Bereich, der unter anderem eine Reihe von Multiplayer-Herausforderungen enthält. Fans mit Adleraugen sagen jedoch, dass sie eines der Geheimnisse des Bellabel-Parks im Voraus entdeckt haben, indem sie die Benutzeroberfläche im Enthüllungstrailer der Switch 2 Edition analysieren. Seht selbst:

Wie von einem Reddit-Benutzer entdeckt, zeigt ein Symbol, das um die 2-Minuten-Marke des Trailers herum gezeigt wird, deutlich Rosalina neben anderen spielbaren Charakteren. Der Mario Galaxy-Charakter war nicht in der ursprünglichen Wonder-Veröffentlichung (zu unserem Testbericht) enthalten, konnte aber in Spielen wie Super Mario 3D World freigeschaltet und auch in Mario Kart gesteuert werden. So oder so – das klingt doch aufregend! Gameplaytechnisch wird Rosalina wohl nicht viel anders machen … oder hilft Luma doch mit?