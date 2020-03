Alle Nioh 2 Heiße Quellen Fundorte im Video-Guide

Wo findet ihr welche Quelle im Video?

#1 – Main Mission 2: Die Bestie aus Rauch und Flammen – 0:05

#2 – Main Mission 3: Das Heiligtum der Viper – 0:48

#3 – Main Mission 4: Okehazamas verborgene Monster – 1:36

#4 – Main Mission 5: Die mysteriöse Burg einer Nacht – 2:29

#5 – Main Mission 5: Die mysteriöse Burg einer Nacht – 3:11

#6 – Main Mission 6: Die leere Festung – 3:56

#7 – Main Mission 6: Die leere Festung – 6:21

#8 – Main Mission 7: Ein Ausweg – 7:50

#9 – Main Mission 8: Leichen und Eis – 9:00

#10 – Main Mission 9: Der Vogel im Käfig – 9:43

#11 – Main Mission 10: Durchdringendes Wasser – 10:57

#12-#18 – Side Mission: Song of the Yokai – 11:50

#19 – Main Mission 11: The Frenzied Blaze – 14:50

#20 – Main Mission 12: The Sun Sets On Mount Tenno – 15:58

#21 – Main Mission 13: Ruin Draws Near – 16:48

#22 – Main Mission 14: The Two Faces of Hospitality – 18:00

#23 – Side Mission: A Message From the Deceased – 18:24

#24 – Main Mission 15: The High-spirited Demon – 19:24

#25 – Main Mission 16: The Mausoleum of Evil – 20:45

#26 – Main Mission 17: The Golden Castle – 23:01

#27 – Main Mission 18: Kirschblüte in Daigo – 23:49

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem ausführlichem Review.