Nioh 2 Launch-Trailer und Review

Der Titel sagt eigentlich schon alles aus. Wer mit der Dark Souls-Reihe seine helle Freude hatte, dem wird auch Nioh 2 enormen Spaß machen. Ein Wehrmutstropfen den ich für mich selbst erkennen konnte ist, dass ich durch die angesprochenen vormaligen Titel bereits einige Erfahrung mit derlei Games gemacht habe. Beispielsweise verlieren einige Fallen, welche die Entwickler im Spiel platziert haben, dadurch die gewünschte Wirkung. Zu oft habe ich erlebt, dass ein blutrünstiger Ghul sich hinter einer Tür versteckt und hervorspringt, wenn ich ihm den Rücken kehre.

Dafür ist Nioh 2 an anderen Stellen schwer genug. Das kann auf die Dauer auch wahnsinnig anstrengend sein. Es ist also kein Game, welches man sich eben mal so reinzieht, wenn man nach einem langen harten Arbeitstag erschöpft auf dem Sofa Platz nimmt. Trotzdem werde ich das Playstation-4-exklusive Game aber in den nächsten Monaten und in aller Ruhe durchzocken. Die Motivation für einen weiteren ganz persönlichen Leidensweg ist auf alle Fälle gegeben. Wer dafür ebenso bereit ist findet in Nioh 2 den perfekten Weggefährten.