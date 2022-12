Alle Jahre wieder – Sonos wünscht frohe Weihnachten!

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, die Tage werden kürzer, die Nächte kälter, die Lichter heller – Weihnachten steht unverkennbar vor der Tür. Wann die Weihnachtszeit nun aber genau beginnt, ist alle Jahre wieder ein heißes Diskussionsthema zwischen Weihnachtsliebhaber:innen und solchen, die auf die Feiertage gerne verzichten können. Der Audiospezialist Sonos hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieser Fragestellung auf den Grund zu gehen, damit Grinches und kleine Christkinderl in Zukunft harmonisch durch den Alltag kommen. Mit dem von Sonos kreierten Seasonal Audio Noise Tracking Aggregator – kurz S.A.N.T.A. – Index konnte nun 2022 der genaue Zeitpunkt ermittelt werden, an dem die Weihnachtssaison offiziell eröffnet wurde. In Österreich – eines der 23 Länder im S.A.N.T.A. Index – hat diese am 16. November 2022 den Mittelwert „50“ erreicht, was bedeutet: Die Weihnachtsstimmung hat seitdem auch uns offiziell fest im Griff. Bestimmt wurde dieser Zeitpunkt anhand einer Sammlung diverser Daten wie Suchanfragen und Stimmungen zu Weihnachtsliedern und -filmen, welche maßgebend für das Level der sogenannten „Jingle Wave“ verantwortlich sind.

Kinofeeling für die Couch

In Österreich bleiben damit etwa fünfeinhalb Wochen vor Weihnachten, in denen sich Fans der Feiertage höchst offiziell Filmklassikern wie „Liebe braucht keine Ferien“ oder „Tatsächlich Liebe“ hingeben oder sich an „Last Christmas“, „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ und „All I Want For Christmas Is You“ richtig satthören können.

Für ein rundum ausgewogenes Sounderlebnis eignet sich dabei der Sonos Sub Mini ideal: Der Neuzugang in der Sonos Speaker-Familie steht für perfekt abgestimmten Bass in jedem Zuhause, ganz ohne Scheppern oder Klappern. Zwei nach innen gerichteten Force-Cancelling-Tieftöner verhindern Verzerrungen – damit steht dem Genuss aller Lieblingsfilme in Heimkinoqualität nichts mehr im Wege. Gemeinsam mit der Sonos Soundbar Beam (Gen. 2), die für detailreichen und starken Sound steht, werden automatisch tiefe Frequenzen übernommen, was auch Mitten und Höhen gänzlich hervorhebt.

Kleiner Tipp am Rande: Auch leidenschaftliche Grinches können Whoville so noch immersiver erleben.

Schickes Raumdekor

Der Sonos Sub Mini (hier geht’s zu unserem Test) ist aber nicht nur ein Erlebnis für die Ohren: Neben eindrucksvollem Sound kann er mit seinem modernen, zylinderförmigen Design selbst in kleineren Wohnungen als elegantes Interior-Element eingesetzt werden. Durch Trueplay Tuning passt er sich auch ganz einfach dem jeweiligen Raum an und verbessert so nochmals das Hörerlebnis.

Sonos Geschenkeguide

Ob das Geschenk an den Musikfan in der Familie oder der Inhalt des eigenen Wunschzettels: Mit dem Beginn der Weihnachtszeit kommt auch die Frage nach den passenden Geschenken unvermeidbar auf. Gamer, Filmfans und Bassenthusiasten aufgepasst: Im Sonos Geschenkeguide werden nicht nur Weihnachtsliebhaber:innen fündig, sondern alle, die gute Technik, elegantes Design und toller Sound begeistert.