Alle Game Pass Neuigkeiten der E3 2021: Von Halo bis Yakuza

Microsoft’s Game Pass ist zur Zeit wohl das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Gamebranche. Woche für Woche werden neue – oft hochkarätige – Titel in den Abo-Service aufgenommen, während andere ausgewechselt werden. Auch bei der E3 2021 lässt sich Microsoft nicht lumpen und kündigte neben einigen künftigen Exklusiv-Games, die ab Tag 1 für Game Pass Inhaber verfügbar sein werden, auch einige neue Mitglieder der Spielesammlung an. Wir haben hier alle Game Pass News für euch zusammengestellt: Yakuza: Like a Dragon ab sofort für verfügbar

Die Yakuza-Reihe hat längst Kultfaktor und der neueste Eintrag in die japanische Mafia-Saga ist der perfekte Einstiegspunkt für Fans von schrägem Humor und Charme. Like a Dragon ist das erste Yakuza-Spiel, das anstelle des Echtzeit-Boxens ein rundenbasiertes Kampfsystem bietet und sich völlig als modernes JRPG sieht. Nachdem bereits das gesamte bisherige Franchise im Game Pass verfügbar ist, war es eine Frage der Zeit, bis Like a Dragon sich dazugesellt. Erst im November 2020 erschienen, ist diese Ergänzung dennoch ein moderner Blockbuster mehr, der den Game Pass zu seinem hohen Mehrwert verhilft. Abonnentinnen und Abonnenten können Yakuza: Like a Dragon ab sofort über ihren Xbox Game Pass downloaden. Halo Infinite ab Tag 1 verfügbar

Der nächste Teil des Xbox Kult-Franchises hat nach einer langen Verzögerung mit Weihnachten 2021 ein Release-Fenster und wird ab Tag 1 im Game Pass verfügbar sein. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, der neue Trailer lässt nach der enttäuschenden Enthüllung 2020 aber auf dynamisches Single- und Multiplayer-Gameplay in Halo Infinite hoffen. Die beiden Multiplayer-Modi werden darüber hinaus auch Free-to-Play sein. Wir sind gespannt, ob Master Chief und Co an das Erbe der Genre-prägenden Reihe anknüpfen kann. Back4Blood ab Tag 1 verfügbar

Der Nachfolger der beliebten Zombie-Schlachterei Left4Dead wird am 12. Oktober erscheinen und dabei ab Tag 1 im Xbox Game Pass verfügbar sein. Wie bereits der Vorgänger verspricht Back4Blood spannende Koop-Überlebenskämpfe gegen Zombiehorden und allerhand untote Ungeheuer. Entwickler Turtle Rock Studios bietet dabei eine umfangreichere Kampagne als in früheren Spielen, erweiterte Survival-Mechaniken und außerdem ein Deckbuilding-System, mit dem man eine hohe Varietät im Gameplay erreichen möchte. Im Herbst kämpfen wir also im 4er Koop oder 4 gegen 4 PvP-Modus wieder gegen Zombies. 12 Minutes ab Tag 1 verfügbar

Das mit James McAvoy, Daisey Ridley und William Dafoe hochkarätig besetzte Murder-Mystery 12 Minutes von Annapurna Interactive wird direkt ab Release am 19. August 2021 im Xbox Game Pass verfügbar sein. In 12-Minuten-Zyklen spielt man wiederholt durch ein Szenario und entdeckt so die Lösung des Rätsels. Psychonauts 2 ab Tag 1 verfügbar

Als Nachfolger eines Fan-Favoriten freuen wir uns in Psychonauts 2 auf schräge, abwechslungsreiche Plattformer-Herausforderungen. Entwickler Double Fine wird einige Aspekte aus Teil 1 näher unter die Lupe nehmen und dabei bewährtes Gameplay in die Moderne holen. Psychonauts 2 wird am 25. August 2021 erscheinen und ab Tag 1 im Xbox Game Pass verfügbar sein. Hades im Sommer verfügbar

Das vielfach ausgezeichnete Indie-Roguelike Hades von Supergiant Games läuft vor Stil nur so über und hat das Roguelike-Genre auf neue Höhen gehoben. Ab 13. August 2021 können auch Xbox Fans sich wieder und wieder gegen die Horden der griechischen Unterwelt werfen und dabei ein göttliches Familiendrama entdecken. Für Game Pass Abonnentinnen und Abonnenten ist der Indie-Hit auch ab Tag 1 zum Download verfügbar. A Plague Tale: Requiem angekündigt

Das düstere Abenteuer von Asobo Studios ist ein absoluter Geheimtipp für Fans von historischen Rollenspielen mit einem Hang zum Makabren. Trotz geringeren Budgets zeigte sich bereits der Vorgänger in optisch beeindruckender Manier. A Plague Tale: Requiem wird 2022 erscheinen und dann auch von Tag 1 an im Xbox Game Pass enthalten sein. Somerville von Limbo und Inside-Entwickler angekündigt