All-Suite Resort Fieberbrunn: Wie ein zweites Zuhause

Alle schätzen etwas anderes am Urlaub, aber viele lieben großzügige, hochwertige Apartments in den Tiroler Bergen. All-Suite – das ist ein Rückzugsort und Treffpunkt zugleich. Sich frei fühlen, das macht All-Suite in Fieberbrunn im schönen Pillerseetal möglich. Selbst entscheiden, welche Services man nützen möchte. Hier gibt es keine festgesetzten Essenszeiten und keine Kleiderordnung. Einfach nur die Berge genießen und unvergessliche Zeit mit Familie und Freunden verbringen. All-Suite – das ist Urlaub, „wie ich will“.

So geht Freiheit

Wer im All-Suite Resort Fieberbrunn wohnt, der muss sich um nichts Gedanken machen: Flauschige Bettwäsche und Handtücher liegen bereit. Die Küche ist bestens ausgestattet mit modernen Geräten und allem, was man für das gemeinsame Kochen und genüssliche Essen braucht. Von der Laundrette mit Waschmaschine und Trockner zur kostenfreien Nutzung bis hin zum praktischen Bikeraum, zum Parkplatz und zur gepackten Wellnesstasche fehlt es im All-Suites-Urlaub an nichts. Nach einem Tag in den Kitzbüheler Alpen geht es in die Sauna oder ins Dampfbad im Resort. Neuerdings ist auch der Eintritt in das Aubad & Lauchsee in Fieberbrunn im Apartment-Preis inkludiert. Wetterunabhängig im Hallenbad entspannen oder in den Lauchsee springen und die Sonne genießen, wie es einem gefällt. Wer möchte, gönnt sich im All-Suites das Tüpfelchen auf dem „i“: Einen Elektro-Grill ausleihen und mit seinen Liebsten ein sommerliches BBQ veranstalten. Morgens die liebevoll zusammengestellte Frühstücksbox bestellen oder ausgiebig in der Bäckerei frühstücken. Abends, wenn die Küche kalt bleiben soll, den Lieferdienst rufen. Einkehren in einem der vielen guten Gasthäuser und Restaurants oder sich in der Almhütte bodenständige Köstlichkeiten schmecken lassen. Urlaubszeit ist wertvoll und deshalb sollte man sie genauso verbringen, wie man möchte – das ist das Motto der All-Suite Resorts.

Sommererwachen in den Kitzbüheler Alpen

Fieberbrunn und das Bergerlebnis gehören einfach zusammen. Nur wenige Schritte von dem All-Suite Resort entfernt, starten unzählige Wandertouren für jeden Geschmack. Gipfeltouren führen zum Wildseeloder oder auf den Henne Gipfel. Wer es lieber gemütlicher angeht, der wandert entlang des Ufers eines Bergsees und genießt die frische Bergluft. Gut ausgebaute und kinderwagentaugliche Wege machen Familienwanderungen zum Kinderspiel. So sind auch die jüngsten Naturentdecker nicht aufgehalten. Biker können es nicht besser treffen: Österreichs größte Bikeregion Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn liegt ihnen zu Füßen. Sie starten direkt im Tal oder lassen sich von einer der Sommerbergbahnen zum Ausgangspunkt ihrer Biketour bringen. Ein Tipp für warme Sommertage: Ein Ausflug an den Badesee Waidring oder an den idyllischen Pillersee. Familien kommen besonders gerne nach Fieberbrunn. Im Familien- und Freizeitpark Timoks Wilde Welt haben die Kids jede Menge Spaß. Oder Groß und Klein sausen mit dem Alpine Coaster hurtig vom Berg ins Tal. Hoch hinaus darf man sich im Kletterpark wagen. Tag für Tag wartet ein neues Abenteuer auf die Kinder und Teenies. Wer noch tiefer eintauchen möchte in die Schönheit der Ferienregion Fieberbrunn, der bucht eines der unvergesslichen Sommererlebnisse: Bergsteigen mit den Profis, eine Sunrise-Biketour, Sup´n´fun, Trail Experience, Mountaincarts, Paragliding u. v. m. Abwechslungsreicher kann der Bergsommer kaum sein.

Das All-Suite Resort ist ein „home away from home“. Ein bis vier Schlafzimmer und Bäder sorgen dafür, dass jeder seinen Anteil an Privatsphäre bekommt. Die gemeinsame Küche, der große Esstisch und der Balkon bieten Raum für Geselligkeit: Lachen, essen und plaudern mit den besten Freunden und der ganzen Familie. Die umgebenden Kitzbüheler Alpen verführen hinauszugehen, direkt vom Apartment in das Urlaubsabenteuer.