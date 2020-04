Aktion: Assassin’s Creed II kostenlos auf Uplay

Gute Nachrichten für die Fans von Ezio – Noch bis zum 17.4.2020 könnt ihr euch dank Ubisoft die PC-Version von Assassin’s Creed II kostenlos auf Uplay sichern. Alle, die sich das Spiel in diesem Zeitraum herunterladen, können es anschließend dauerhaft spielen. Diese Ankündigung ist Teil der Ubisoft-Kampagne „Leistet Euren Beitrag, spielt zuhause“ (wir berichteten).

In Assassin’s Creed 2 – aus meiner Sicht einer der besten Teile der Spielreihe – begebt ihr euch ins Italien der Renaissance, um als Ezio die tödliche Tradition seiner Vorfahren fortzusetzen. Ihr findet euch in diesem fesselnden Kapitel von Assassin’s Creed in einer Geschichte voller Macht und Korruption wieder. Während des Spielverlaufs, verbessert ihr euer Assassinen-Handwerk und werdet Waffen sowie Instrumente nutzten, die der legendäre Leonardo Da Vinci höchstselbst entworfen hat.