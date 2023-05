Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case Teaser gewährt erste Einblicke

Microids veröffentlichte nun einen ersten Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case Teaser-Trailer, der Lust auf mehr macht. Bei dem Krimi-Abenteuer handelt es sich um die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Hercule Poirot: The First Cases. Entwickelt wird das Spiel vom preisgekrönten Blazing Griffin Studio, das bereits die erste Hercule Poirot-Episode erschuf und dafür im Jahr 2022 den BAFTA Scotland’s Best Game Award gewann. Das neue Detektiv-Abenteuer Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case erscheint am 29. August 2023 für PlayStation®5, PlayStation®4 und Nintendo Switch™ und kann bereits vorbestellt werden.