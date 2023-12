Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 7.12.2023

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 24. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

3x Furby



Wir bedanken uns bei Hasbro für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Furby neu aufgelegt



Seit der bahnbrechenden Markteinführung im Jahr 1998 hat Furby die Herzen von Jung und Alt erobert und einen bleibenden Eindruck in der Spielzeugwelt hinterlassen. Mit entzückendem Aussehen und einzigartiger Persönlichkeit entwickelte sich Furby schnell zu einem weltweiten Phänomen, das die Popkultur in vielerlei Hinsicht prägte. Der Weg zur Ikone Furbys beispielslose Interaktionsfähigkeit und einzigartiges Design waren der Schlüssel zur Beliebtheit. Die realistisch wackelnden Ohren, die großen ausdrucksstarken Augen und die vielfältigen Farbvarianten zeichneten die unverkennbare Persönlichkeit aus. Kinder entwickelten oft eine intensive emotionale Bindung zu ihren Furbys. Sie sahen sie als Freunde oder sogar als Mitglieder ihrer Familie an. Die Furbys wurden oft mit auf Reisen genommen und begleiteten die Kinder durch verschiedene Lebensabschnitte, was ihre Bedeutung und ihren Stellenwert im Leben der Kinder unterstrich. Furbys Popularität ging weit über die Spielzeugregale hinaus und fand ihren Weg in die Popkultur. Das faszinierende Fellwesen trat in zahlreichen Filmen und Fernsehsendungen auf, darunter Die Simpsons, wo es in der Garage der Familie Simpson zu finden war. Sogar in Hollywood-Produktionen wie Der schwarze Diamant und Die Mitchells gegen die Maschinen hatte Furby einen Auftritt und verlieh den Geschichten eine humorvolle Note.

Furby ist Kult

Die Faszination für Furby hielt über die Jahre an, und die Sammelleidenschaft um das Spielzeug herum erreichte schwindelerregende Höhen. Die Auktionspreise schossen in die Höhe, als Liebhaber nach seltenen oder speziellen Editionen jagten. Heutzutage ist Furby immer noch ein beliebtes Sammelobjekt und ein Symbol für die Nostalgie der 90er Jahre. Die jüngste Generation ist seit dem 1. August im Handel erhältlich. Nun kann die Furby Party endlich wieder steigen. Mit den fünf sprachgesteuerten Modi, mehr als 600 Reaktionen und zehn einzigartigen Liedern wird Furby zum besten Freund der Kinder. Die Kids können mit Hilfe von fünf Befehlen Furby direkt sagen, worauf sie gerade Lust haben – Tanzparty, Nachplappern, Hellsehen, Lass uns chillen oder Lichtershow – für eine unvergessliche Zeit, die zu jeder Stimmung und Atmosphäre passt.