Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 31.12.2024

Bringen die Leistung auf die nächste Stufe mit der enormen Geschwindigkeit und Bandbreite von Crucial DDR5 Pro OC Gaming Memory. Mobilisiert die Leistung niedriger Latenz, um noch schneller zu werden und den nächsten Sieg zu sichern, anstatt sich über Leistungsengpässe zu ärgern. Dieser leistungsstarke Arbeitsspeicher unterstützt Next-Gen-Multi-Core-CPUs und stabiles Übertakten mit Intel® XMP 3.0 und AMD EXPO™. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Verbessert eure Benutzererfahrung bei der Videobearbeitung mit der Crucial X10 Pro SSD, dem portablen Speicher, der in eure Handfläche passt. Bilder bearbeiten direkt vom Laufwerk aus Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 2100 MB/s Durchgängig hohe Schreibgeschwindigkeiten bis zu 975 MB/s.

Im geschwindigkeitsorientierten Gameplay kann jede gewonnene Millisekunde zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Nutzt also die Vorteile einer niedrigeren Latenz für höhere Bildraten pro Sekunde und ein verbessertes Gaming-Erlebnis bei speicherintensiven AAA-Spielen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!