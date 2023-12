Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 20.12.2023

Die bereits großartige Klangqualität scheint größtenteils unverändert zu bleiben: Die Momentum 4 verwenden 42-Millimeter-Treiber, die auf “brillante Dynamik, Klarheit und Musikalität” abgestimmt sind. Aber die neue Version sollte eine verbesserte Leistung bei Anrufen bieten. Sennheiser hat sich auch von der physischen Tastensteuerung entfernt und die gleichen Tap-and-Swipe-Gesten wie andere beliebte Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung übernommen. Und da die neuen Kopfhörer nicht mehr zusammengeklappt, sondern nur noch flach gedreht werden können, werden sie mit einem verbesserten Gehäuse mit Hardshell-Schutz geliefert. Was haltet ihr davon?

Dieser Kopfhörer bietet erstklassigen Klang sowie fortschrittliche adaptive Geräuschunterdrückung (ANC). Damit nicht genug, er kommt in einem komplett neuen Design (nicht mehr zusammenklappbar, sondern drehbar) mit außergewöhnlichem Tragekomfort. Eine Akkulaufzeit von überragenden 60 Stunden rundet das Gesamtpaket gelungen ab. Ja, die Kopfhörer sehen anders aus als frühere Modelle, wobei das Unternehmen seine charakteristische Retro-Ästhetik gegen ein leichteres, komfortableres Design eintauscht. Die Momentum 4 können ab sofort vorbestellt werden, und ab dem 23. August sind sie dann auch regulär im Handel erhältlich.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 20.12.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!