Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 20.12.2020

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise: 1x Remnant: From the Ashes (PS4)

1x Darksiders Genesis (PS4)

1x Collector’s Edition Monster Jam Steel Titan (PS4) Wir bedanken uns bei THQ Nordic für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion. Darksiders Genesis In Darksiders Genesis kämpft Strife an der Seite seines Buders War im ersten Darksiders-Koop-Abenteuer überhaupt. Solo-Spieler können stets zwischen War und Strife wechseln und entweder auf WARs starke Nahkampfangriffe bauen oder Strifes verheerendes Arsenal an Distanzattacken nutzen. Und natürlich können die Reiter der Apokalypse auch vom Rücken ihrer Pferde aus kämpfen und auf Rampage und Mayhemdurch die Reihen der Dämonen galoppieren. Das Kreaturenkern-System ermöglicht es euch, die Fähigkeiten der Helden individuell anzupassen und bietet mehr Optionen je mehr Feinde bezwungen werden.

Remnant: From the Ashes Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von ungeheuerlichen Kreaturen heimgesucht wird. Als einer der Letzten der Menschheit werdet ihr alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen SpielerInnen mit tödlichen Feinden und epischen Bossen konfrontiert, um Fuß zu fassen, euch dem Wiederaufbau zu widmen und Verlorenes zurückzuerlangen. Entdeckt dynamisch generierte Welten, die sich mit jeder Spielsession verändern und dabei neue Karten, Gegenerkämpfe, Quests und Ereignisse kreieren. Jede der vier einzigartigen Welten des Spiels ist voll von ungeheuerlichen Bewohnern und Umgebungen, die ständig neue Herausforderungen bieten. Ihr werdet lernen müssen, euch anzupassen… oder bei dem Versuch sterben. Besiegt taffe Gegner und epische Bosse in schwierigen Umgebungen, um Erfahrung, wertvolle Beute und Verbesserungsmaterialien zu erhalten, mit denen ihr ein Arsenal an Waffen, Rüstungen und Modifikationen aufbauen könnt, um jeden Kampf auf viele verschiedene Arten anzugehen. Die Invasion anderer Welten, um die Saat zu vernichten ist gefährlich und das Überleben ist nicht sicher. Verbündt euch mit zwei anderen SpielerInnen, um eure Überlebenschancen zu verbessern. Teamwork ist notwendig, um die schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen und die großartigsten Belohnungen freizuschalten.