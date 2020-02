Darksiders Genesis PS4 Test: Überzeugt Strifes Debüt?

Genesis ist der bislang vierte Ableger im Darksiders-Universum, das sein Debüt 2010 mit dem gleichnamigen Darksiders auf der PS3, Xbox 360 und PC feierte. Ob des Erfolgsmix aus Zelda und God of War wartete THQ nicht lange und veröffentlichte 2012 Darksiders 2, in dem ihr im Gegensatz zu Teil 1 statt mit dem apokalyptischen Reiter War (deutsch Krieg), nun mit Death (deutsch Tod) zu Werke gehen musstet. Die Erwartungen konnte der zweite Teil leider nur zum Teil erfüllen, weshalb es dann längere Zeit still um das Franchise wurde, ehe 2015 Definitive Editions für die bislang neueste Konsolengeneration veröffentlicht wurden (hier geht’s zu unserem Darksiders Warmastered Edition-Test ).

Nach dem PC- & Stadia-Release Anfang Dezember 2019 folgte gestern das Konsolendebüt – was ich von Strifes Debüt halte, erfahrt ihr in meinem Darksiders Genesis PS4 Test.

Zelda-Diablo-Mix in isometrischer Sicht – kann das funktionieren?

Ja! Das kann es sogar sehr gut – ähnlich wie bei Darksiders gilt es zwischen den Kämpfen immer wieder kleine Rätsel zu lösen, allerdings ohne das „Vergnügen“ wie in Darksiders 2 unnötig in die Länge zu ziehen. Und so müsst ihr pro Kapitel (leider gibt es keine durchgehende Map, sondern eine Art Hub- und Sublevels) wahlweise – alleine, im Online-Koop oder im Couch-Coop – die jeweiligen Ziele des Abschnitts erfüllen und so dem Anführer des Komplotts immer näher zu kommen.

Auf dem Weg werdet ihr natürlich stärker, wobei ihr hier nicht Equipment zur Verbesserung sucht. Vielmehr konzentriert ihr euch darauf Fertigkeitskerne zu finden und damit Fertigkeitsboosts freizuschalten, oder beim in der Serie altbekannten Vulgrim Seelen und Fährtenmarken gegen Upgrades (z.B. Gesundheitskerne oder neue Kombos) einzutauschen. Doch diese Fertigkeitsverbesserungen sind relativ rudimentär gehalten – vielmehr geht es darum eure Fertigkeiten mit dem Controller zu verbessern. Hier ein paar Ausschnitte des Gameplays samt kleinen Einblick in die Verwendung der Fertigkeitskerne.