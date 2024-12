Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 2.12.2024

In Bezug auf das Display verfügt das Xiaomi 14 über einen beeindruckenden 6,36″ CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) Bildschirm. Die Pixeldichte des Bildschirms wurde auf 460ppi erhöht und liefert mehr Details als je zuvor. Mit einer hervorragenden Spitzenhelligkeit von 3000Nits sind die Farben lebendig und die Optik bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar. Darüber hinaus garantiert die variable Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120Hz ein reibungsloses und nahtloses Seherlebnis bei verschiedenen Aktivitäten, einschließlich Surfen, Lesen und Spielen.

Das Xiaomi 14 verfügt über eine umfangreiche Triple-Kamera-Konfiguration, die ein abgerundetes Fotoerlebnis bietet und einen umfangreichen Brennweitenbereich von 14mm bis 75mm abdeckt. Das Xiaomi 14 wurde mit optischen Leica Summilux-Objektiven mit einer verbesserten ƒ/1.6 Blende an der Hauptkamera, kombiniert mit dem Light Fusion 900 Bildsensor und einem Dynamikumfang von bis zu 13,5 EV entwickelt. Darüber hinaus wurde die Auflösung der Leica 14mm Ultra-Weitwinkelkamera auf 50 Megapixel erhöht und verfügt über das hochgelobte Leica 75mm Floating Teleobjektiv mit einem Mindestfokussierabstand von nur 10cm.

Als kompakter Begleiter für den Alltag konzipiert, misst das Xiaomi 14 nur 152,8mm x 71,5mm x 8,20mm. Seine sanft geschwungene Rückwand sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt und ermöglicht eine längere Nutzungsdauer. Eine minimalistische Ästhetik wird erreicht, indem der Lautsprecher auf das Display und der Infrarot-Port auf die Kamera-Deko verlagert werden, was eine saubere Optik auf den oberen und seitlichen Rahmen bietet. Die ultradünne Lünette nutzt die fortschrittliche FIAA-Technologie, um Panel-Schaltungen innerhalb des Displays zu integrieren, was zu einer schlanken unteren Lünette von 1,71 mm für ein immersives Seherlebnis führt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Und schaut auch gerne bei der Facebookseite von Xiaomi vorbei! Teilnahmeschluss ist der 2.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!