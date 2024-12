Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 18.12.2024

Der kabellose Türgong is so konzipiert, dass er einfach und zuverlässig mit deiner vorhandenen Yale Smart Video Doorbell zusammenarbeitet und so für mehr Komfort und Flexibilität sorgt. Die Yale Smart Video Doorbell funktioniert nahtlos mit anderen intelligenten Produkten von Yale wie Smart Alarm, Smart Locks, führenden Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home und anderen intelligenten Produkten wie der intelligenten Beleuchtung von Philips Hue.

Und das erstreckt sich auch vor die Haustür: Mit der Yale Smart Video-Türklingel verpasst ihr an Weihnachten keine Gäste mehr. Überwacht eure Haustür jederzeit und stelle sicher, dass ihr keinen Gast oder keine Lieferung verpasst – mit Echtzeit-Sicherheitsupdates für eure Haustür und auch Einfahrt. Wenn jemand klingelt, erhaltet ihr einen Video-Anruf auf eurem Smartphone, wie wir im Test feststellen durften . Die Türklingel lässt sich nahtlos in Yale Smart Locks wie das Linus L2 integrieren, sodass ihr in der App überprüfen könnt, wer vor der Tür steht – und diese dann im Bedarfsfall entriegeln!

Der Weihnachtsmann kommt, und mit dem Linus Smart Lock L2 könnt ihr ihm und euren Gästen den Zugang erleichtern. Mit nur einem Fingertipp in der Yale Home-App lassen sich virtuelle Schlüssel oder Codes mit vertrauenswürdigen Gästen teilen und die Schlösser von überall aus steuern. Weitere programmierbare Funktionen wie das automatische Verriegeln und Entriegeln der Türen sorgen für eine sorgenfreie und stille Nacht. Zudem ist die Installation kinderleicht, und das höchst zuverlässige Schloss hat in unserem Testbericht auch sonst schwer überzeugt!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 18.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!