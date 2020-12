Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 10.12.2020

Der Anker PowertPort hat einen USB-, einen USB-C Eingang und ordentlich Power um alle Geräte aufzuladen. Ladet euer MacBook Air 2018 oder den iPad Pro 11” in gerade mal zwei Stunden – dank dem leistungsstarken USB-C Ladeport komplett auf. Egal ob du ihr Zuhause seid oder euch im Ausland auf Reisen befindet, das Ladegerät hat mit seinen drei austauschbaren Steckern alles notwendige für unterwegs.

Anker Nano ist mit einer Gesamtleistung von 20W ausgestattet, die perfekt zur Eingangsleistung des iPhones passt. Die gesamte USB-C-Ladeausrüstung kann jetzt mit nur einem federleichten, praktischen Wandladegerät ersetzt werden! Mit einem Leichtgewicht von nur 30 Gramm wiegt das Ladegerät nicht mehr als eine kleine AA-Batterie und ist gleichzeitig mit mehr als genug Power ausgestattet. Die exklusive, hochmoderne Ladetechnologie lädt mit höchster Geschwindigkeit und unterstützt USB-C Power Delivery für Handys, Tablets und mehr. Gönnt euch 53% Akku für ein iPhone 11 in nur 30 Minuten! Für Lightning-Geräte liefert euch unser Survival-Kit ein USB-C auf Lightning-Ladekabel und für USB-C Geräte ein USB-C auf USB-C Ladekabel mit. Damit habt ihr jedes Smartphone im handumdrehen wieder aufgeladen.

Anker stellt uns extra zwei Survival Kits zur Verfügung, die es so im Paket ansonsten gar nicht zu kaufen gibt. Im Survival-Kit enthalten sind:

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 10.12.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!