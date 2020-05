Adam’s Venture: Origins Switch-Release-Termin enthüllt

Nachdem wir vor kurzem bereits berichteten, dass Soedesco ein Release angekündigt hat, gibt es nun endlich Infos zum Adam’s Venture Switch-Release. Demnach ist die digitale Version des Spiels ab 29.5.2020 erhältlich. Die Boxversionen kommen aufgrund der globalen Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 auf einen späteren Zeitpunkt.

Was erwartet euch im Spiel?

Adam’s Venture: Origins nimmt euch mit auf eine Reise aus der Sicht des namensgebenden Adam, einem jungen Mann mit wahrlich abenteuerlustigem Geist. Adam, der von seinem Vater, dem Theologen George, großgezogen wurde, liebte all die Geschichten über antike Artifakte und das Geheimnis von Eden. Als sein Vater ihn als wissenschaftlichen Mitarbeiter anheuerte, war es für Adam aufgrund seines rastlosen Geistes ein Leichtes, seinen staubigen alten Job aufzugeben und Abenteurer zu werden. In Begleitung seiner zuverlässigen Begleiterin Evelyn, einer unabhängigen Frau, die in Oxford erfolgreich Geschichte studiert hat, zieht er los, um das Geheimnis von Eden zu lüften. Zusammen mit eurer Begleiterin Evelyn müsst ihr uralte Ruinen erkunden und knifflige Rätsel lösen, um verborgene Orte zu finden. Bereise einzigartige Schauplätze und stelle dich der Clairvaux Company, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt durch die Erforschung alter Artefakte ins Chaos zu stürzen.