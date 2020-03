Adam’s Venture: Origins erscheint auch für Nintendo Switch

Der Publisher SOEDESCO hat Adam’s Venture: Origins nun auch für Nintendo Switch angekündigt. Zuvor war der Titel für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Lest mehr, was euch im Spiel erwartet!

Über Adam’s Venture: Origins

In diesem Titel werdet ihr in ein Abenteuer verwickelt, das euch rund um den Globus reisen lässt. Im Fokus stehen vertrackte Geduldspiele und das Aufdecken von Hinweisen, während ihr die Geschichte voller Rätsel lüftet. Ihr müsst einen Weg durch Europa und den Nahen Osten finden und durch geschicktes Klettern und Schwingen in abenteuerlichen Umgebungen neue Orte erschließen. Während der Reise gilt es, die dunklen Pläne des fiesen Clairvaux-Unternehmens verhindern. Adam’s Venture: Origins bietet eine waghalsige, familienfreundliche Geschichte voller Herausforderungen und Rätsel zum Lösen. Hier ein Trailer zur Ankündigung der Switch-Version: