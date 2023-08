Activision Blizzard hat Call of Duty: Modern Warfare 3 für November 2023 angekündigt

Shooter-Fans aufgepasst: Activision Blizzard bringt Call of Duty: Modern Warfare 3 , eine direkte Fortsetzung zu Call of Duty: Modern Warfare 2 .

Im Februar behauptete Bloomberg, dass Activision ursprünglich geplant hatte, in diesem Jahr eine große Modern Warfare 2-Erweiterung zu veröffentlichen, aber dass sich der DLC in ein vollständiges Spiel verwandelt habe. Unter Berufung auf Personen, die mit dem Projekt vertraut sind, behauptete es, dass Activisions Ziel für den neuen Call of Duty darin besteht, ein Spiel zu erstellen, das sich “wie eine eigenständige, vollpreisige Veröffentlichung und auch eine Erweiterung von Modern Warfare II” anfühlt. Karten und Modi aus Modern Warfare 2 und mehr werden auf den neuen Titel übertragen, genauso wie Waffen, Bundles und Operatoren. Wird also Modern Warfare 3 ähnlich gelagert wie Overwatch 2, das den Originaltitel einfach ersetzt hatte?