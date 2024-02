Action-RPG Dungeons of Hinterberg kommt erst im Sommer 2024

Der Herausgeber Curve Games und der Entwickler Microbird haben das Action-RPG Dungeons of Hinterberg auf Sommer 2024 verschoben.

Über Dungeons of Hinterberg

Nun heißt es also weiter warten auf den Titel mit Österreich-Bezug. Es wird für Xbox Series und PC über Steam sowie über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Worum geht’s? Nun, bewaffnet mit einem Schwert und einem Reiseführer erkundet ihr das schöne alpine Dorf Hinterberg und entdeckt die Magie, die in seinen Kerkern verborgen ist. Meistert die Magie, löst Rätsel und tötet Monster; all dies und mehr erwartet euch in Hinterberg. Bereitet euch auf einen Urlaub in einem modernen Dorf in den österreichischen Alpen vor, aber anstatt zu wandern oder Ski zu fahren, werdet ihr Monster töten, nach Beute jagen und Rätsel lösen. 25 magische Dungeons sind kürzlich rund um Hinterberg aufgetaucht, und das Töten von Monstern ist zu einer großen Touristenattraktion geworden und zieht Abenteurer aus der ganzen Welt in das kleine Dorf.

Dabei soll es einiges zu tun geben: Gletscher mit dem Snowboard hinabfahren, Seilrutschen durch den Wald benutzen, Bergsteigen oder einfach einen Kaffee trinken. Damit der Kampf nicht zu langweilig wird, gibt es nicht nur euer Schwert, sondern auch Magie zu verwenden. Sowohl Wind als auch Eis gehören zu eurem Repertoire, und zur Abwechslung gibt es zudem immer wieder Rätsel zu lösen. Weiters knüpft ihr während des Spielens Freundschaften mit den Einheimischen und anderen Abenteuern. Gute Beziehungen bringen euch nicht nur Freude, sondern auch etwas im Spiel – sie sind der Schlüssel, um eure Figur stärker werden zu lassen. Klingt spannend? Ist auch so! Im Sommer 2024 soll es nun also so weit sein, dann erscheint Dungeons of Hinterberg für PC und Xbox. Hier noch ein Trailer für euch: