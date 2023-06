Indie Dungeons of Hinterberg für 2024 angekündigt + Video

Das neue Indie-Game wird 2024 für PC und Xbox Serie erscheinen. Was uns mit dem Action-RPG erwartet, zeigt ein Trailer!

Mehr zu Dungeons of Hinterberg

Vor etwas mehr als zwei Jahren begannen Microbird Games und Publisher Curve Games die Arbeit an diesem Spiel. Worum geht es? Laut offizieller Steam-Seite sollt ihr mit Schwert und Reiseführer bewaffnet das idyllische Alpendorf Hinterberg erkunden und die Magie entfesseln, die sich in seinen Dungeons verbirgt! Meistert Magie, löst Rätsel, bezwingt Monster – so liest sich die Beschreibung. In den österreichischen Alpen angesiedelt könnt ihr auf einem Gletscher snowboarden gehen, einen Berggipfel erklimmen oder bei einem Heißgetränk entspannen.

Doch nicht nur darum geht es im Spiel – abends könnt ihr euch mit den Dorfbewohner:innen und anderen Figuren anfreunden. So werdet ihr nicht nur zu einer besseren Jägerin, sondern auch zu einer Bekanntheit in Dungeons of Hinterberg – gute Kontakte schaden schließlich nie! Mehr gibt es noch nicht zu wissen, schließlich erscheint das Game erst 2024 für PC und Xbox Serie. Noch dazu wird es am ersten Tag schon auf dem Xbox Game Pass erhältlich sein, also wird dieses Indie-Game auch gleich vielen Leuten zugänglich sein. Interesse bekommen? Hier der Trailer zum Spiel für euch!