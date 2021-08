Abenteuerspiel Arietta of Spirits erscheint noch im August

Mit Arietta of Spirits kommt ein Adventure mit Story und Kämpfen zu uns. Was uns genau im Titel erwartet, lest ihr hier – einen Trailer gibt’s obendrein!

Das storybasierte Action-Abenteuerspiel Arietta of Spirits wird am 20. August für PlayStation, Xbox, Switch und PC (über Steam) veröffentlicht. Dies gaben der Herausgeber Red Art Games und der Entwickler Third Spirit Games bekannt. Es kostet 19,99 Euro auf Konsolen und 14,99 Euro auf dem PC. Vorbestellungen für limitierte gedruckte physische Standard- und Collector’s Editionen für PlayStation 4 und Switch sind derzeit im Online-Shop von Red Art Games erhältlich. Das sagt Red Art Games über den Titel:

Über Arietta of Spirits

Arietta of Spirits ist ein charmantes Abenteuerspiel mit emotionsgeladener Erzählung, Gameplay ohne Filler und rasanten Kämpfen. Das Spiel erzählt die Geschichte von Arietta und ihrer Familie, gemeinsam besuchen sie die Hütte ihrer Großmutter – zum ersten Mal nach deren Tod ein Jahr zuvor. Der Familienausflug nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, als Arietta einen mysteriösen neuen Freund trifft und die Fähigkeit erhält, seltsame Geister zu sehen, die die Insel bewohnen. Hier der Trailer für euch: