5. August: Samsung Galaxy Note 20 und Galaxy Fold 2 kommen

Da ist etwas durchgesickert: Samsung stellt wohl die neuen Top-Smartphones Galaxy Fold 2 und Galaxy Note 20 vor. Was uns noch erwarten wird? Hier gibt’s mehr Infos!

Über das Samsung Galaxy-Event

Der Mittwoch, der 5. August 2020 wird wohl sehr spannend für Samsung-Fans. Die Gerüchte mehren sich, dass der Konzern seine News so früh wie nur möglich auf den Markt bringen will. Mehrere Quellen gaben bereits an, dass der 5. August so gut wie fixiert sei. Da wir nach wie vor in Zeiten des Covid-19-Ausbruchs leben, wird auch dieses Event wie andere auch rein online stattfinden. Man kann davon ausgehen, dass Samsung so viele ZuschauerInnen wie nur möglich daran teilhaben lassen will. Die Showrunner sind zweifelsohne das Fold 2 (wir berichteten) als auch das Note 20 – beide Geräte haben eine treue Anhängerschaft hinter sich.

Interessant ist allerdings, dass Samsung sich damit nicht begnügt. Angeblich feuert der Konzern an allen Fronten, und so soll uns auch ein neues Galaxy Tab S7 vorgestellt werden. Fans der Tablet-Serie hoffen natürlich inständig, dass hier etwas für den Prosumer-Markt kommt. Wearables werden ebenso von Samsung bedient, daher soll im August die Galaxy Watch 2 folgen. Nicht nur das, auch das Z Flip-Smartphone wird erwähnt und wohl mit einer 5G-Ausstattung erhältlich werden. Wir dürfen auf alle Fälle gespannt sein, wie es mit den Preisen aussieht. Bleibt das Unternehmen im teuren Bereich, oder wird aufgrund der aktuellen Pandemie daran etwas verändert? Im August 2020 wissen wir mehr!