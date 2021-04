Mit sechs grandiosen Spielen hat die Serie einen unvergleichlichen Weg zurückgelegt – auch dank Kalypso Media. Beginnend mit Tropico 3 hat der Publisher die Serie nach jahrelangem Stillstand wiederbelebt und ihr zu neuem Glanz verholfen. Zur Feier des Jubiläums gibt es neue kostenlose Inhalte für Tropico 6, darunter eine Piñata-Lama-Jagd, neue In-Game-Dekorationen, Feuerwerk und natürlich einen funkelnden goldenen Palast. Die Feierlichkeiten zu Tropico 6 im Spiel beginnen heute und werden bis zum 5. Mai verfügbar sein. Stellt sicher, dass ihr Tropico 6 aktualisiert, um nichts zu verpassen. Was ihr auch nicht verpassen solltet, ist mein Test zu Tropico 6.

Da kommt noch mehr

Natürlich erfordert das 20 Jahre Tropico Jubiläum mehr als nur kostenlose Inhalte, daher haben Kalypso Media und El Presidente eine Reihe von Sales mit starken Rabatten im Kalypso Store, auf Steam, für PlayStation und Xbox gestartet. Die Feierlichkeiten sind doppelt so groß, da der Publisher später in diesem Jahr sein eigenes 15-jähriges Jubiläum feiert. Kalypso Media wurde im August 2006 mit zwei Mitarbeitern gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter in vier Ländern. Hoffen wir auf viele weitere Jahre und tolle Spiele!