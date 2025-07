Zwischen Trend und Zeitlosigkeit: Der Taschenblick von INA KENT

INA KENT folgt keinem Fashion-Kalender – sondern einer klaren Linie. Wer eine starke Design-Handschrift hat, bleibt relevant – auch jenseits saisonaler Taktungen. In sieben Tendenzen zeigt INA KENT ihre Herbst- und Winter-Styles: frisch, funktional und mit Blick auf das Wesentliche. Jedes Modell zeigt, wie sich Beständigkeit und Aktualität verbinden lassen – dass sie dabei den Nerv der Saison treffen, ist kein Zugeständnis an Trends, sondern das Ergebnis einer konsequenten Designlinie, die seit jeher so praktiziert wird. Zwei neue Highlights stehen exemplarisch für diesen Ansatz: TESS ed.1 – eine strukturierte Crossbody Bag mit Raum, Ruhe und Präsenz. Und ILIA ed.1 – eine kompakte Clutch, die beweist, dass auch kleine Formate großes Gewicht haben können.

East West Bags

Eine neue Perspektive auf klassische Formen: Die East West Bags ROXIE ed.1 und DINKUM ed.2 (hier geht’s zu unserem Testbericht) setzen auf eine horizontale Linienführung, die sowohl visuell als auch funktional überzeugt. Weiches Leder sorgt für ein natürliches Fallen, strukturierte Varianten bleiben formstabil – in beiden Fällen wirken die Taschen unter der Schulter lässig und kompakt, aber nie sperrig. Die breitere Silhouette schafft Übersicht und Ordnung im Inneren und gibt auch nach außen ein Signal: Moderner Pragmatismus, der nicht langweilt.

Candy Colours

Rosa ist längst kein Code für Sanftheit – und schon gar nicht für etwas vermeintlich Feminines. Träger:innen von Rosa wollen keine Klischees bedienen. Und wenn im Winter 2025/26 von zuckersüßem Candy Colour die Rede ist, dann steht das vielmehr für Punk, Spiel und eine Extra-Portion Cuteness. Bei INA KENT zeigt sich Rosa in vielen Nuancen und Texturen: milchig-matt mit Schimmer (crackled rose oder metallic lavender rose), changierend mit Kontrast (two-tone leafy rose) oder als metallic bubblegum – nomen est omen – ein Ton, der unter Tausenden auffällt. Nicht saisonal, sondern stimmungsabhängig. Für den Winter. Und für alles, was kommt.

Slouchy Shoppers

Die Slouchy Shoppers wie AMPLE ed.1 (hier geht’s zu unserem Testbericht) und DELA EDEN ed.1 vereinen Kapazität und Wandelbarkeit in einer weichen, drapierten Formensprache. Sie nehmen mit, was der Tag bringt, und passen sich jedem Szenario an – vom Tag im Büro bis zum Konzert am Abend. Ihre Modularität und ihr flexibles Volumen wirken wie eine Einladung, den eigenen Rhythmus zu finden, ohne sich einem vorgegebenen Takt zu unterwerfen.

Metallics

Mehr als nur ein Effekt: Metallisch bedeutet bei INA KENT nicht futuristisch oder eine kurzfristige Modeerscheinung. Metallic ist Teil der Marken-DNA. Die spezielle Oberfläche reagiert auf ihre Umgebung – auf Licht, Bewegung, Farben. In unzähligen Texturen und Farbtönen verfügbar – von glänzend glatt bis strukturiert gebrochen. Vom Bestseller MOONLIT ed.1 (hier geht’s zu unserem Testbericht) bis zur Weekender-Partnerin fürnächtliche Strategiewechsel.

Sattes Violett

Auch Violett mischt im Farbportfolio der Wiener Taschen-Designerin mit. Gilt zwar als schwer kombinierbar – aber der kürzlich lancierte Farbton „two-tone purple sky“ nimmt das sehr gelassen und changiert zwischen warm und kühl, zwischen Rosa, Blau und allem dazwischen. Wem das zu viel Zwischenton ist, greift zu pudrigem crackled purple. Passt zu Velours, zu Samt – und sowieso perfekt zur kalten Jahreszeit. Das Aufmacherbild macht es vor.

Brauntöne

Braun feiert in dieser Saison ein leises, aber kraftvolles Comeback. Warm, tief und mit subtiler Eleganz tritt Braun an die Stelle von Schwarz – nicht als lautes Statement, sondern als bewusste Wahl für jene, die Farbe mit Ruhe verbinden möchten. Die pflanzlich gegerbten Brauntöne „eco croc brown“ und „eco honeycomb brown“ zeigen Tiefe, Struktur und eine Materialqualität, die für sich spricht.

Chains & Charms

Wird die Kugelkette kurzerhand zum Riemen, zur Schlüsselkette oder Gürtelschlaufe, zeigt sie, wie flexibel Funktion sein darf. Die Bag Charms in Form von Einhorn, Kreuz oder Smiley erzählen kleine Geschichten – mal augenzwinkernd, mal symbolisch. Was sie sagen, bleibt offen.

TESS ed.1

TESS ed.1 bringt Ordnung ins Chaos. Sie kommt mit vielen Fächern – innen wie außen – und bietet noch mehr Raum, ohne dabei aufzutragen. Für zusätzlichen Komfort sorgt der besonders breite Baumwollriemen, der angenehm über der Schulter liegt.

ILIA ed.1

ILIA ed.1 bewegt sich irgendwo zwischen Portemonnaie und Clutch: Sie ist kompakt, aber mit großzügigem Innenleben und bietet genügend Platz für Smartphone, Karten, Schlüssel. Mit dekorativer Niete oder Skull-Rivet, tragbar als Clutch oder am Handgelenk, zeigt ILIA ed.1, dass auch kleine Formate Groß sein können.