INA KENT DINKUM ed.2 im Test: Stilvoll, robust und überraschend vielseitig

In den letzten Wochen begleitete mich auf meinen alltäglichen Abenteuern die DINKUM ed.2 – eine Tasche, die man nur als Statement par excellence beschreiben kann. Diese Ledertasche in der Farbe „crackled anthra“ schimmert in einem wunderschönen Metallic Platin mit einem dezenten goldenen Hauch. Sie vermag sowohl das einfache schwarze Cocktailkleid mit einem schimmernden Akzent zu bereichern, als auch der Lederjacke sportliche Eleganz zu verleihen. Doch ganz egal in welcher Situation – sie strahlt Premium-Qualität aus und kann durch ihr zeitloses Design problemlos nahezu jedes Outfit strahlend ergänzen und aufwerten. Als Neuauflage der hier erwähnten Farbvariante „crackled anthra“ steht mittlerweile auch die Variante „metallic bright anthra“ zur Verfügung, welche im Vergleich ein sanfteres, seidigeres Schimmern aufweist.

Wie bereits von anderen Taschen aus dem Haus INA KENT gewohnt, wurde auch hier hochwertiges Leder sauber verarbeitet. Es duftet wunderbar und greift sich geschmeidig weich an, wenn auch durch den Metallic-Effekt etwas rauher als andere Taschen. Die Nähte sind einwandfrei verarbeitet und halten jeder Strapaze mit Leichtigkeit stand. Der metallene Reißverschluss hakt auch nach dem hundertsten Öffnen nicht. Auch wenn dessen Zacken nicht übermäßig scharfkantig sind, so sollte man aber dennoch mit empfindlichen Oberflächen sorgsam umgehen, um sich keine unliebsamen Kratzer zuzulegen.

Mit einer Größe von 26 x 40 x 9,5cm (HxBxT) hat sie für alle Notwendigkeiten des Alltags ausreichend Platz ohne dabei überladen oder gar erdrückend zu wirken. Ausgestattet mit einem Innenfach, das sich per Druckknopf verschließen lässt, bietet sie Platz fürs sichere Verstauen eines 11 Zoll Tablets. Im Hauptfach lässt sich auch ein 13 Zoll Laptop verstauen, wie in meinem Fall hier ein Microsoft Surface. Letzteres geht sich aber nur knapp aus, daher sollte man die Maße des eigenen Laptop gut im Blick haben, da die Bildschirmdiagonale alleine nicht zwingend aussagekräftig ist.

Verschiedene Tragemöglichkeiten

Das besondere Highlight jeder INA KENT Tasche ist, dass sie auf verschiedene Arten getragen werden kann. Die DINKUM ed. 2 kann als übergroße, elegante Baguette-Variante einer Schultertasche sowie eine zierlich-sportliche Interpretation des klassischen Seesacks verwendet werden. Werden die Lederriemen von den unteren Karabinern auf die oberen umgehängt, so kann die DINKUM ed. 2 auch als Crossbody-Bag verwendet werden. Je nach Outfit habe ich die DINKUM ed. 2 auch gerne als Clutch genutzt, was sich durch ihre längliche Form anbietet. Der Lederriemen selbst ist durch ein breiteres Stück Leder beim Schulterteil verstärkt, die einer optimaleren Gewichtsverteilung hilft und so einem möglichen Einschneiden der dünnen Riemen entgegen wirkt. Das sieht nicht nur chic aus, es macht die Tasche auch bei höherem Gewicht sehr angenehm zu tragen. Allerdings sorgte es auch dafür, dass mir der Riemen bei manchen Jacken leichter von der Schulter rutschte. Aus diesem Grund verwende ich den Schulterpolster hauptsächlich dann, wenn ich plane meine Tasche besonders schwer zu befüllen. Für alle anderen Momente befestige ich den Schulterpolster als Henkel, um so noch leichter zwischen den Tragemodi hin und her zu wechseln.

