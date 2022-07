Zweiter Xiaomi Store in Österreich feierlich eröffnet

Am Samstag um 9 Uhr hatte das Warten ein Ende: Die Pforten zum neuen zweiten Xiaomi Store in Wien wurden durch Andrew Wong (Xiaomi General Manager CEE & Nordic) , Andrzej Gladki (Xiaomi Deputy General Manager EEU) und Kurt Manninger (Country Manager Xiaomi Österreich) eröffnet. Hunderte Xiaomi Fans waren vor Ort und haben sich die Spezial-Aktionen von bis zu 60 Prozent Rabatt nicht entgehen lassen.

„Es ist mir eine Ehre bei der zweiten Eröffnung eines Xiaomi Store in Österreich persönlich dabei zu sein. Nicht nur unser Produktportfolio, sondern auch unsere Stores wachsen weltweit immer weiter. Das verdanken wir vor allem unseren treuen Xiaomi Fans, die immer im Herzen jeder Produktentwicklung sind“, so der Xiaomi General Manager CEE & Nordic, Andrew Wong.

Andrzej Gladki, Xiaomi Deputy General Manager EEU, zeigt sich bei der Eröffnung im Donauzentrum ebenso erfreut: „Die Expansion von Xiaomi spiegelt sich in Ost- und Mitteleuropa mit etwa 100 Stores und steigender Nachfrage wider. Diesen Weg werden wir auch mit größerer Präsenz in Österreich fortführen.“

Auch für Country Manager Xiaomi Österreich, Kurt Manninger, war das Opening ein großer Erfolg: „Wir sind überwältigt von dem großen Andrang und Interesse an unserem zweiten Store hier in Wien. Es bekräftigt uns in unserer Arbeit und zeigt, wie schnell Xiaomi in Österreich zu einer begehrten Technologiemarke aufgestiegen ist. Mit dieser Eröffnung wollen wir unseren Kundinnen und Kunden eine weitere Möglichkeit geben, die Vielfalt an Smartphones und AIoT-Produkten in unserer eigens gestalteten Experience-Zone auszuprobieren und direkt zu erleben.“

Dank Eröffnungsangeboten wie zum Beispiel dem Xiaomi 12X um 399 Euro statt 649 Euro (-38%) ging es am Eröffnungstag richtig zur Sache: