Zweiter Trailer zum Gran Turismo-Film veröffentlicht

Der Film, der am 11. August erscheinen soll, basiert auf der wahren Geschichte von Jann Mardenborough, der 2011 das GT Academy-Esports-Turnier gewonnen hat und jetzt ein professioneller Rennfahrer ist, der in der japanischen Super GT-Serie antritt. Regie führte Neill Blomkamp (Demonic, Chappie, Elysium, District 9) mit einem Drehbuch von Jason Hall (American Sniper) und Zach Baylin (King Richard). Der Film wird von Orlando Bloom, David Harbour, Djimon Hounsou, Geri Horner und Archie Madekwe als Mardenborough porträtiert. Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions gehören zu den Produzenten des Films, während der Schöpfer von Gran Turismo und Polyphony Digital-Chef Kazunori Yamauchi als ausführender Produzent fungiert.

Bis November 2022 hatte die Gran Turismo-Serie seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 1997 90 Millionen Einheiten verkauft. “Dieses Ergebnis ist etwas, das nicht allein von uns selbst erreicht werden konnte”, sagte Yamauchi damals. “Hinter dieser 90-Millionen-Zahl stehen alle Menschen in den Medien, die ihren Lesern den Reiz von Gran Turismo vermittelt haben. Es gibt die Leute von PlayStation, die GT auf der ganzen Welt mit Leidenschaft für uns verkauft haben, und es gibt die unglaubliche Menge an Unterstützung von den Einzelhändlern, die mit unseren Nutzern in Verbindung stehen. Mein herzlicher Dank gilt ihnen allen für ihre Unterstützung. Und vor allem kann ich den GT-Nutzern und den Leuten der GT-Community, die unsere neuen Titel gespielt haben, nicht genug danken, von denen man sagen könnte, dass sie manchmal sehr experimentell waren”.