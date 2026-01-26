Zum Anbernic RG G01: Mit Herzfrequenzerkennung und mehr

Der Retro-Handheld-Hersteller Anbernic bringt seinen neuen Controller RG G01 mit einem Bildschirm auf den Markt. Wir testeten bereits den einen oder den anderen Handheld!

Über den Anbernic RG G01

Aber im Gegensatz zu einem Wii U-Controller von Nintendo etwa gibt es hier keine Spielfähigkeit auf zweitem Bildschirm. Stattdessen ist das Display so konzipiert, dass es „die Anpassung intuitiv und mühelos macht“. Oh, und der Controller hat auch einen Herzfrequenzsensor. Der Anbernic RG G01 verfügt über ein 2,5-Zoll-HD-Display, das das Unternehmen als „HD-Smart-Bildschirm“ bezeichnet. Die Idee ist, Schaltflächen neu zuzuordnen, Makros zu programmieren und andere Einstellungen zu ändern, ohne dass Software auf einem angeschlossenen Gerät erforderlich ist. Unterdessen sagt Anbernic, dass die Herzfrequenzerkennung uns dabei hilft, „das eigene Wohlbefinden während intensiver Sitzungen zu überwachen“.

Das könnte ein nettes Gadget für Streamer:innen sein, aber abgesehen davon finde ich, dass so eine Pulserkennung nur für Horrorspiele spannend wäre. Vorausgesetzt, das Game unterstützt den Controller überhaupt – unabhängig davon scheint Anbernic sich hier in den Raum der Neuheit und Neugier zu stürzen, also passt es zumindest zum Motiv. Der RG G01 verbindet sich auf drei Arten: Bluetooth 5.0, 2,4 GHz drahtlos und über ein Kabel. Es unterstützt die integrierte Kalibrierung für die Auslöser, den Joystick und das 6-Achsen-Gyroskop. Auf der Rückseite befinden sich vier programmierbare Tasten (einschließlich Makrounterstützung). Das Unternehmen verspricht eine Abfragerate von 1.000 Hz, sein Gamepad „kommt bald“ und ist mit PC, Switch, Android sowie iOS kompatibel.