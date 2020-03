Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ab 24.3.2020 für PS4, XBO und PC erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans der Duel Monsters – Konami gab nun bekannt, dass Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution am 24. März als digitaler Download im PlayStation Store, Microsoft Store sowie via Steam zur Verfügung stehen wird. Fans von Yu-Gi-Oh! bekommen das bisher umfangreichste Yu-Gi-Oh!-Videospiel in der Geschichte.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! Trading Card Game und erlaubt es euch, aus mehr als 10.000 Karten eure eigenen Decks zu kreieren – mehr Auswahl gab es in noch keinem Yu-Gi-Oh!-Videospiel. Das Spiel beschert den KennerInnen der sechs Anime-Staffeln eine umfangreiche Erfahrung mit über 20 Jahren packender Geschichte zu Yu-Gi-Oh!. Mutige DuellantInnen können die ikonischsten Momente der Serie noch einmal hautnah miterleben.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution Trailer