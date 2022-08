Xiaomi Schulstart Aktion mit Rabatten bis 30.9.2022

Anlässlich des bevorstehenden Schulstarts in Österreich richtet sich Xiaomi mit einer neuen Aktion explizit an Schüler:innen. Von 15. August bis 30. September sind eine Vielfalt an Produkten sowohl im Xiaomi Online-Store als auch in den beiden Xiaomi-Stores in Wien stark rabattiert, vom Tablet bis zum Smartphone. Mit den Angeboten bekommen alle Schüler:innen die Möglichkeit, sich auch aus technischer Sicht optimal auf das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Angebote für die Schule und daheim

In einer immer stärker digitalisierten Welt ist eine elektronische Grundausstattung für Schulkinder unerlässlich. Mit den Angeboten von Xiaomi bekommen sie die Möglichkeit, premium Produkte zum smarten Preis zu erstehen. So sind etwa zwei Smartphones der preiswerten Redmi-Note-11-Serie sowie das Xiaomi 12X vergünstigt zu haben. Parallel dazu ist das Xiaomi Pad 5 auf 333 Euro rabattiert. Speziell zum Mitschreiben in der Schule, aber auch auf der Uni oder in der Arbeit, gibt es das Mi LCD Tablet 13,5″ für 16 Euro. Damit auch der Schulweg reibungslos funktioniert, kostet der Mi Urban Backpack mit eigenem Laptop- und Handyfach und stylischem Design statt 54,99 Euro nur 44 Euro. Sowohl zum Arbeiten als auch zum Entspannen zu Hause hat Xiaomi ihm Rahmen der Back-to-School-Aktion ein ganz besonderes Angebot: Beim Kauf eines Mi Desktop Monitor 27″oder Mi Desktop Curved Gaming Monitor 34″gibt es die Mi Computer Monitor Light Bar kostenlos dazu.

Diese und weitere Angebote lassen sich im Xiaomi Online Store und in den beiden Stores im Donauzentrum und der SCS finden.