Xiaomi Master Experience: Eine Entdeckungsreise der Menschlichkeit mit globalen Fotograf:innen

Mit dem Start einer neuen Ära der mobilen Bildsprache im Jahr 2025 und der Entwicklung der Xiaomi 15 Serie ist Xiaomi überzeugt, dass die kraftvollsten Bilder nicht durch Perfektion, sondern durch Freiheit und Authentizität entstehen.

„Bei Xiaomi betrachten wir die mobile Fotografie als eine Kunstform, in der Innovation auf Emotion trifft. Die fortschrittliche Technologie der Xiaomi 15 Serie vereint sich mit authentischem menschlichem Storytelling. Mit unserer neuen Xiaomi Master Experience befähigen wir Kreative dazu, die Welt mit noch nie dagewesener Emotion, Tiefe und Präzision einzufangen“, betont Jia Wei, Head of Marketing von Xiaomi Westeuropa.

Humanity Photography Project

Inspiriert von humanistischer Fotografie hat Xiaomi nun ein neues Projekt gestartet, das sich zum Ziel setzt, einige der kraftvollsten Bilder der Menschlichkeit festzuhalten. Dabei werden drei zentrale Themen erforscht, die im Herzen der menschlichen Erzähltradition liegen: unsere Triumphe, unsere Leidenschaften und unsere größten Herausforderungen.

Die Reise der Xiaomi Master Experience

Die Xiaomi Master Experience begann mit der Einladung internationaler FotografInnen, die pulsierende Energie der „Zurich Rock ’n’ Roll Running Series“ in Madrid festzuhalten. Bei diesem Event war Xiaomi offizieller Sponsor für 2025. Der Wille, die Anspannung und die emotionalen Befreiungsmomente der LäuferInnen wurden dabei authentisch mit der Xiaomi 15 Serie eingefangen. Flüchtige Emotionen wurden in lebendige Geschichten menschlicher Triumphe verwandelt.

Die Reise setzte mit „Humanity: Taste of Emotions“ fort, einer immersiven Ausstellung, in der Fotografien mit kreativer Spitzengastronomie verbunden wurden. Alle Bilder wurden mit der Xiaomi 15 Serie aufgenommen und zeigten echte, menschliche Emotionen. In kleinen Gruppen wurden die Gäste eingeladen, menschliche Leidenschaften auf neue Weise zu erleben. Sie entdeckten drei kuratierte Fotoinstallationen, die jeweils eine starke Emotion in den Mittelpunkt stellten – Euphorie, Überraschung und Liebe. Nachdem die FotografInnen die Geschichten hinter ihren Werken erzählt hatten, wurde den Gästen ein passendes Gericht serviert, das diese Emotion geschmacklich erlebbar machen sollte.

Der letzte Teil der Master Experience gipfelte in „Humanity: Emotions in Focus“, einem inspirierenden Zusammentreffen, das der Kreativität und dem kulturellen Austausch gewidmet war. Der weltweit anerkannte Fotograf Jonas Bendiksen, der u. a. von World Press Photo, dem International Center of Photography und den National Magazine Awards ausgezeichnet wurde, präsentierte seine von Menschlichkeit inspirierte Fotokollektion zusammen mit führenden FotografInnen aus aller Welt, die von Xiaomi zusammengebracht wurden.

„Für mich ist Fotografie eine Möglichkeit, die Welt zu erkunden – ein Vorwand, meiner Neugier zu folgen, wohin auch immer sie mich führt … Aber genauso oft ist Fotografie ein Weg, über das Intime und Vertraute nachzudenken“, so Jonas Bendiksen. „Vielleicht sind diese Bilder einfach eine Erinnerung an mich selbst – dankbar zu sein für das, was hier und jetzt ist.“

In Zusammenarbeit mit PhotoVogue, einer internationalen Plattform für zeitgenössische Fotografie unter der Leitung von Alessia Glaviano, Head of Global PhotoVogue, stellte die preisgekrönte Fotografin und Regisseurin Claudia Revidat ihre Fotokollektion vor. Diese setzte sich mit einer der größten Herausforderungen der Menschheit auseinander: unserer Beziehung zur Natur. Sie erklärte, wie sie Fotografie als kraftvolle Sprache entdeckte, um Emotionen auszudrücken.

„Die Menschlichkeit durch Fotografie zu erforschen bedeutet, emotionale Schichten einzufangen, die unter der Oberfläche liegen. Ich nähere mich dem mit Intimität, Instinkt und den unsichtbaren Fäden, die persönliche Erinnerungen mit kollektiven Erfahrungen verbinden“, sagt Claudia Revidat, Fotografin und Regisseurin der globalen PhotoVogue-Community.

Globale Fotografie-Community

2025 geht Xiaomi bedeutende neue Schritte, um seine globale Fotografie-Community weiter auszubauen. Aufbauend auf der etablierten Xiaomi Master Class Serie und dem Xiaomi Creators Programm hat Xiaomi zu Jahresbeginn drei neue strategische Fotografie-Initiativen ins Leben gerufen: