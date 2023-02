Xiaomi hat passende Entertainment Produkte für jeden Fall

Xiaomi ist für seine vielseitige Produktpalette bekannt, darunter Smartphones, Kopfhörer und Haushaltsgeräte. Diese sind alle mittels AIoT-Technologie, einer Kombination aus künstlicher Intelligenz (AI) und dem Internet der Dinge (IoT), vernetzt. Für Nutzerinnen und Nutzer vereinen sich diese Vorteile in der Xiaomi Home App, die zentral die Steuerung aller Xiaomi-Produkte übernimmt. Besonders stark vertreten ist Xiaomi im Bereich der Unterhaltungselektronik. Die Produkte begeistern mit ihrer Premiumqualität zum smarten Preis. Die Vorreiterrolle Xiaomis im Entertainment-Bereich wird beispielsweise bei den Redmi Buds 4 Pro, dem Redmi Pad, dem Mi Smart Laser Projector 2 und dem Mi Portable Bluetooth Speaker deutlich.

Earbuds mit hervorragender Klangqualität und hohem Tragekomfort

Die Redmi Buds 4 Pro sind kabellose, wasser- und staubabweisende Earbuds, die eine hervorragende Klangqualität und einen angenehmen Tragekomfort bieten. Sie sind mit dynamischen Zweikanal-Treibern ausgestattet, die ein ausgewogenes Klangprofil und tiefe Bässe liefern und eignen sich somit perfekt für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber. Die Kopfhörer verfügen außerdem über eine aktive Geräuschunterdrückung, die Außengeräusche ausblendet und so für ein noch intensiveres Hörerlebnis sorgt. Darüber hinaus beläuft sich die Akkulaufzeit auf bis zu 36 Stunden in Kombination mit dem Lade-Case und sollte doch mal der Akku ausgehen, können die Buds in nur einer Stunde wieder vollständig aufgeladen werden. Für maximale Flexibilität können sie mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden und wechseln automatisch, beispielsweise bei eingehenden Anrufen.

Redmi Pad – das Tablet für alle Fälle

Ein Tablet, das ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Preis bietet, ist das Redmi Pad. Es ist mit einem hochauflösenden 90hz Display, einem leistungsstarken Prozessor und einem großen Akku ausgestattet und eignet sich daher perfekt zum Surfen im Internet, zum Ansehen von Videos oder zum Spielen ohne Unterbrechungen. Die Quad-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung sorgen für ein immersives Erlebnis. Außerdem verfügt das Redmi Pad über eine Dualkamera für die Aufnahme von tollen Fotos und Videos, dank erweiterbarem Speicher sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Herausragend am Redmi Tablet ist zudem, dass es das erste Tablet weltweit ist, das die SGS-Zertifizierung für geringe visuelle Ermüdung erhalten hat, da der vom TÜV zertifizierte Display über einen geringeren Blaulichtanteil verfügt.

Das tragebare Heimkino

Der Mi Smart Projector 2 Pro ist ein leichter, tragbarer Projektor, der Bilder mit Größen von bis zu 120 Zoll projizieren kann. Durch die Full-HD-Auflösung entstehen scharfe Bilder, welche in Kombination mit dem satten und tiefen Sound des integrierten Lautsprechers für ein tolles Heimkino-Erlebnis sorgt. Dank Android TV und der AIoT-Einbindung kann der Projektor mit der eignen Stimme gesteuert werden und sich mit anderen Smart-Home-Geräten verbinden. Auch von Handys oder Tablets können Inhalte gestreamt werden.

Mi Portable Bluetooth Speaker

Der kompakte und tragbare Mi Portable Blutooth Speaker ist die ideale Ergänzung zu weiteren Xiaomi Entertainment-Produkten. In Kombination mit dem Mi Smart Laser Projector beispielsweise ermöglicht er noch immersivere Kinoabende in den eigenen vier Wänden. Für unterwegs lässt er sich auch mit dem Redmi Pad koppeln, um mit klarer Musik besondere Momente zu schaffen. Dank der langen Akkulaufzeit von 13 Stunden hält der Lautsprecher den ganzen Tag durch. Durch die Koppelung von zwei Lautsprechern ergibt sich ein einzigartiger Stereosound. Der Mi Portable Bluetooth Speaker unterstützt auch Wireless Casting und kann über die Mi Smart App gesteuert werden, mit der die Lautstärke eingestellt und die Titel gewechselt werden können. Dank der wasserdichten Struktur aus haltbaren Materialien ist der Lautsprecher auch im Regen einsetzbar und vor Spritzwasser geschützt.

Alles aus einer Hand – die Xiaomi Home App

Eine der wichtigsten Eigenschaften, die alle diese Unterhaltungsprodukte gemeinsam haben, ist die Kompatibilität mit der Xiaomi Home App. Mit dieser App können sämtliche Xiaomi-Geräte, wie die Redmi Buds 4 Pro, das Redmi Pad, der Mi Smart Laser Projector 2 und der tragbare Lautsprecher, ganz einfach gesteuert und verwaltet werden. Darüber hinaus können über die App Geräteinformationen wie der Akkustand abgefragt werden. Auch Aktualisierungen können über die Xiaomi Home App vorgenommen werden.