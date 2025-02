Xiaomi Branchen-Champion 2025 bei Preis-Leistungs-Verhältnis

Xiaomi sichert sich im aktuellen ÖGVS-Branchenmonitor (Gesellschaft für Verbraucherstudien) Spitzenplätze in allen bewerteten Kategorien der Smartphonehersteller. Besonders im Preis-Leistungs-Verhältnis setzt sich das Unternehmen vor Apple und Samsung an die Spitze. Auch im Kundenservice erreicht Xiaomi den zweiten Platz und gehört in puncto Kundenzufriedenheit zu den besten drei Anbietern. Diese Erfolge unterstreichen nicht nur die Qualität des Produktportfolios, sondern auch den hohen Stellenwert von Service und einer starken Kundenbindung.

„Diese Spitzenplatzierungen bestätigen unser Engagement, nicht nur innovative Produkte, sondern auch exzellenten Service zu bieten. Diese Auszeichnung motiviert uns, weiterhin höchste Qualitätsstandards zu verfolgen und unsere Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt unserer Strategie zu stellen“, betont Florian Lindebner, PR- und Marketing-Verantwortlicher bei Xiaomi Austria.

420.000 Bewertungen: Xiaomi setzt Maßstäbe in der Branche

Der ÖGVS-Branchenmonitor basiert auf einer umfangreichen Online-Umfrage, in der KonsumentInnen ihre Erfahrungen mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen teilen. In der aktuellen Erhebung wurden mehr als 420.000 Bewertungen zu 2.046 Unternehmen aus 183 Branchen analysiert. Xiaomi konnte sich dabei als einer der führenden Smartphone-Hersteller behaupten und seine Stärken in den jeweiligen Kategorien unter Beweis stellen.