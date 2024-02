Xbox spricht schon offen über die neue Generation an Konsolen

Während eines Podcasts über die Zukunft des Xbox-Geschäfts verwies Xbox-Präsidentin Sarah Bond auf die nächste Generation von Xbox-Hardware und behauptete, dass es “der größte technische Sprung sein würde, den Sie jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben werden”. Bevor der Podcast veröffentlicht wurde, äußerten einige Fans in den sozialen Medien ihre Besorgnis darüber, dass Berichte über die Pläne von Xbox, einige seiner Spiele auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen zu bringen, ein Zeichen dafür gewesen sein könnten, dass es das Hardware-Geschäft verlassen hat. Bonds Kommentare schienen jedoch darauf ausgelegt zu sein, diese Ängste zu zerstreuen.

“Es gibt einige aufregende Dinge, die in der Hardware herauskommen, die wir in diesem Urlaub teilen werden”, sagte sie, “und wir sind auch in die Roadmap der nächsten Generation investiert. Und worauf wir uns dort wirklich konzentrieren, ist der größte technische Sprung, den Sie jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben werden, was es für die Spieler und für die Schöpfer und die Visionen, die sie aufbauen, besser macht.“ Bond erklärte, dass Hardware immer noch ein zentraler Teil des Xbox-Entwicklungsprozesses ist, da die Xbox Game Studios-Teams helfen können, die Spezifikationen der nächsten Xbox-Hardware zu definieren, so dass sie ihre Spiele um sie herum aufbauen können. Zudem heißt es, dass Game Pass “weiterhin nur auf Xbox-Plattformen verfügbar sein wird” und damit im Wesentlichen die Gerüchte zerstört, dass auch andere Konsolen ihn bekommen.