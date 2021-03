Xbox Pro Compact Controller ab 15.3.2021 erhältlich

NACON gab bekannt, dass der Designed for Xbox Pro Compact Controller für Xbox Series, Xbox One und Windows-10-PC ab 15. März 2021 in Europa erhältlich sein wird. Dieser kabelgebundene Controller ist das erste Produkt von NACONs neuer Reihe der Designed for Xbox-Peripheriegeräte.

Erweiterter Modus – Individuelle Anpassung per Knopfdruck

Der Pro Compact verfügt im Standard-Modus über alle traditionellen Funktionen eines kabellosen Xbox-Controllers, während Gamer im erweiterten Modus mit ihren eigenen Einstellungen experimentieren können. Mit der Pro Compact*-App, die für Xbox-Konsolen und Windows 10 PCs aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden kann, wird die Tastenbelegung konfiguriert und die Empfindlichkeit der einzelnen Sticks und Trigger durch verschiedene Profilvoreinstellungen angepasst.

Es gibt zusätzliche Einstellungen zum Umkehren der Stick-Positionen, zur Auswahl zwischen einem Steuerkreuz mit vier oder acht Richtungen und zum Abschalten der Vibrationsmotoren. Die Spieler können den Pro Compact also direkt von ihrer Xbox Series, Xbox One oder ihrem Windows 10 PC aus an ihren Spielstil anpassen.