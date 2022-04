Xbox Mentoring: Lernt von Power-Frauen aus der Gaming-Industrie

Gute Nachrichten für alle Frauen, die sich für einen Einstieg in die Gaming-Industrie interessieren – Xbox kündigt mit dem Xbox-Mentoring-Programm eine Möglichkeit an, die euch helfen soll, den Einstieg zu schaffen bzw. zu erleichtern. Das Ziel list, dass ihr von Erkenntnissen und Erfahrungen von etablieren Frauen lernen könnt. Damit möchte Xbox das Wissen starker Frauen in der Branche mit Nachwuchstalenten teilen und die nächste Generation von Führungskräften unterstützen.

So funktioniert der Bewerbungsprozess:

Die Registrierung für das Programm ist kostenlos und ab 18 Jahren auf hier möglich.

Die Anmeldefrist endet am 17. April, die Nachwuchstalente werden später im April ausgewählt.

Ausgewählte Talents nehmen an einer virtuellen 1on1 Coaching-Session mit den Mentorinnen ihrer Region teil.