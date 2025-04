Xbox-Frühlingsangebote: Spart auf große Games bis zum 30. April

Der Xbox Spring Sale ist live, mit großen Rabatten auf alte und neue Klassiker – das sind mal Frühlingsangebote. Auch für den PC ist was dabei!

Über den Xbox-Sale

Zu den herausragenden Highlights im Xbox-Verkauf gehören 75 Prozent Rabatt auf Red Dead Redemption 2, Elden Ring und 20 Prozent Rabatt auf Baldur’s Gate 3. Ebenfalls enthalten sind Subnautica, das Katzenabenteuer Stray und die Alan Wake 2 Deluxe Edition. Wer tatsächlich noch nie im Leben GTA 5 gespielt hat, hat nun ebenfalls die Möglichkeit zum Sparen.

Ein paar weitere, die einen Besuch wert sind, sind das Cuphead & The Delicious Last Course-Bundle, Borderlands 3, die Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition und die Stealth-Sandbox Hitman World of Assassination zum jeweiligen Schnapperpreis. Ihr könnt euch den gesamten Xbox Spring Sale ansehen, um noch viel mehr zu entdecken – bis zum 30. April 2025 ist er live!