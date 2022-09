Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core ist ab sofort vorstellbar

Der neue Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Weiß ist ab sofort vorbestellbar (Verkaufsstart 21.9.2022). Der Controller wurde entwickelt, um die hohen Ansprüche professioneller Gamer:innen zu erfüllen und ist deshalb nicht nur außergewöhnlich leistungsfähig, sondern auch flexibel anpassbar und besonders robust.

Mit dem Complete Component Pack für 59,99 Euro kannst Du den Controller an Deinen Spielstil anpassen. Teil des Pakets sind eine Tragetasche plus Ladestation sowie USB-C-Kabel. Durch die Aufnahme des Elite Wireless Controllers Series 2 in das Xbox Design Lab haben Gamer:innen zudem noch mehr Möglichkeiten, den eigenen Controller nach persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core in Weiß und das Complete Component Pack sind ab sofort weltweit zu einem Preis von 129,99 Euro bzw. 59,99 Euro vorbestellbar.