WrestleQuest verzögert sich in der letzten Sekunde um zwei Wochen

WrestleQuest, der Liebesbrief von Mega Cat für Pro-Wrestling- und Old-School-Rollenspiele, wird jetzt am 22. August veröffentlicht.

Warten auf WrestleQuest

Mega Cat und der Herausgeber Skybound Games machten die buchstäbliche Last Minute-Verzögerung nur drei Stunden vor dem ursprünglichen Startdatum des Spiels am 8. August bekannt. Eine ernsthafte technische Panne war die Ursache der Verzögerung, sagte Mega Cat. “Bei der Durchführung der letzten Überprüfungen auf einer unserer Startplattformen stellten wir fest, dass es für Spieler möglich war, ihren gespeicherten Spielfortschritt zu verlieren, wenn sie WrestleQuest auf mehreren verschiedenen Geräten spielten.“ Da ist es natürlich mehr als verständlich, dass man sich noch zwei Wochen Zeit nimmt, um diesem Fehler auf die Schliche zu kommen! Das Spiel soll euch zumindest 40 Stunden lang rein mit der Hauptquest unterhalten können, und Nebenaufgaben bekommt ihr obendrein – also gäbe es auch einiges an Fortschritt zu verlieren.

“Da dies ein Spiel voller Stunden an Inhalten ist und der Fortschritt der Spieler so wichtig ist, könnten wir unsere Fans nie so bodyslammen“, fuhr Mega Cat fort. WrestleQuest ist ein Old-School-RPG und eine Liebeserklärung an das Pro-Wrestling. Es erscheint auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und Mobilgeräte via Netflix. Das Spiel befindet sich seit etwa vier Jahren in der Entwicklung und bietet an die 400 NPCs, darunter befinden sich 30 Old-School-Pro-Wrestling-Stars. Doch ihr übernehmt die Rolle eines fiktiven Wrestlers namens Muchacho Man Randy Santos, und spielt seinen Weg vom blutigen Anfänger bis hin zum Wrestling-Megastar. Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier -klingt das interessant für euch?