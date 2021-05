WoW Classic Burning Crusade startet am 1.6.2021

Gute Nachrichten für die WoW Classic Fans – mit WoW Classic Burning Crusade geht es ab 1.6.2021 zurück durch das Dunkle Portal.

„Ihr wisst nicht, was Euch erwartet!“

Diese unheilvolle Warnung sprach Illidan Sturmgrimm vor vierzehn Jahren allen gegenüber aus, die ausgezogen waren, ihm in der zerschmetterten Scherbenwelt entgegenzutreten. Ab dem 1. Juni erhalten alte wie neue Helden von Azeroth mit der weltweiten Veröffentlichung von Burning Crusade Classic die Gelegenheit, ihren Mut zusammenzunehmen und ihre Verbündeten für den Kampf gegen den Verräter zu versammeln.

Als authentische Neuauflage von Blizzard Entertainments gefeierter erster Erweiterung für World of Warcraft schickt Burning Crusade Classic Spieler zurück durch das Dunkle Portal in die zerschmetterte Scherbenwelt. Auf diesem fernen, von Teufelsenergie zerfressenen Planeten bereiten sich die Streitkräfte der dämonischen Brennenden Legion darauf vor, gegen alles Leben auf Azeroth ins Feld zu ziehen. Burning Crusade Classic gewährt Zugang zu einer fremdartigen und verräterischen neuen Welt, den zwei neuen spielbaren Völkern Blutelfen und Draenei sowie der brandneuen Möglichkeit, die Scherbenwelt auf dem Rücken fliegender Reittiere zu erkunden. So können Veteranen und Neulinge gleichermaßen eine zeitlose Ära von World of Warcraft erleben.