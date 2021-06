WitcherCon von CD Projekt und Netflix steigt am 9. Juli

Zudem wir des noch einen weiteren Stream auf den beiden Plattformen geben, welcher dann am 10. Juli um 03:00 Uhr MESZ beginnt. Beide Streams sollen der Ankündigung nach jeweils exklusive Inhalte bereithalten. Für eingefleischte Fans lohnt es sich also, auch bis spät in die Nacht durchzuhalten.

Die Ankündigung für die das globale Event erfolgte per Twitter über einen Tweet, den wir euch unten verlinkt haben. Die beiden Unternehmen tun sich demnach zusammen um neue Ankündigungen aus dem The Witcher-Universum zu präsentieren. Dies erfolgt dann am 9. Juli sowohl per Twitch als auch auf YouTube ab 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Hey @WitcherNetflix , are you free on July 9th?

Themen und Schwerpunkte

Unter dem Fokus von Geralt von Riva wird bei der WitcherCon einigen Themen ein Schwerpunkt eingeräumt. Darunter eine Vielzahl unterhaltsamer und interaktiver Panels, bei denen die Menschen im Mittelpunkt stehen, die The Witcher im Spiel und auf dem Bildschirm zum Leben erweckt haben.

Dazu gibt es wie schon erwähnt aktuelle News und exklusive Einblicke hinter die Kulissen und nie zuvor gesehene Enthüllungen aus der gesamten The Witcher-Reihe. Intime Einblicke in die Kreativität und Produktion hinter den erfolgreichen und beliebten Spielen des polnischen Entwicklers CD Projekt RED, darunter das kommende Handyspiel The Witcher: Monster Slayer.

Comics, Fanartikel und der Netflix-Live-Action-Serie The Witcher plus Merchandise sowie dem Animationsfilm Nightmare of the Wolf wird ebenfalls ein umfangreiches Panel eingeräumt werden. Dazu gibt es fachkundige Hintergründe zu den Überlieferungen, Legenden, Monstern und Ursprüngen des Kontinents aus der Romanreihe von Andrzej Sapkowski.

Weitere Informationen zum Event von Netflix und CD Projekt RED findet ihr auch auf der offiziellen Website. Wenn ihr die Wartezeit auf die Veranstaltung verkürzen wollt, empfehlen wir euch Fans von Geralt von Riva den Beyond Pixels-Test der Game of the Year-Edition von Witcher 3: Wild Hunt.