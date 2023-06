Windows-Spiele sollen in Zukunft leicht auf den Mac portiert werden können

Entwicklerstudios können mit einem neuen Game Porting Tool ihre Windows-Spiele ganz leicht auf den Mac portieren, behauptet Apple. Das wurde auf der WWDC 2023 angekündigt, wo Apple auch seinen Vision Pro-Computer vorgestellt hat.

Über macOS Sonoma

Eine der neuen Funktionen in macOS Sonoma ist der Spielmodus, von dem Apple behauptet, dass er die Spielleistung auf Apple Silicon Macs verbessert. Aber es gibt noch etwas, was Apple getan hat, um den Mac in eine Spieleplattform zu verwandeln, und dazu gehört auch, dass Entwickler Windows-Spiele mit einem neuen Game Porting Tool einfach auf den Mac portieren können. Das Ausführen von Windows-Spielen auf macOS ist nicht gerade eine simple Sache. Es gibt Plattformen wie Wine und Crossover, die APIs aus dem Betriebssystem von Microsoft übersetzen, so dass Macs Windows-Software ausführen können. Mit macOS Sonoma implementiert Apple ähnliche Lösungen direkt in das System, so dass es für Entwickler noch einfacher sein wird, ihre PC-Spiele auf den Mac zu bringen.

Das Unternehmen hat ein neues Game Porting Tool veröffentlicht, das Entwicklern helfen wird, ihre Spiele mit wenig oder keinem Aufwand auf dem Mac auszuführen. Interessanterweise basiert Apples Game Porting Tool auf Wine, einer beliebten Open-Source-Plattform, die Windows-Software in Unix-Umgebungen (wie macOS und Linux) übersetzt. Aber Apple tut mehr, als nur diese Spiele auf macOS laufen zu lassen. Wie das Unternehmen erklärt, ist Game Porting Tool auch in der Lage, DirectX 12 in Metal 3 zu übersetzen. Für diejenigen, die nicht damit vertraut sind, ist DirectX eine Code-Schnittstelle, die auf Windows- und Xbox-Konsolen verfügbar ist und Grafik-Rendering und Spielgeräusche verarbeitet, ähnlich wie Apples Metal.

Portierung oder natives Spiel?

Einige Spiele können ohne eine einzige Änderung des Codes gut laufen. Apple hat The Medium als Beispiel verwendet. Das Unternehmen stellt jedoch fest, dass die native macOS-Version des Spiels mit fast der doppelten Bildrate auf derselben Hardware noch besser läuft. Und deshalb ermutigt Apple Entwickler, mehr zu tun, als rein übersetzte Versionen ihrer Windows-Spiele auszuführen. Nach der Verwendung des Game Porting Tool zum Testen eines Windows-Spiels auf macOS können Entwickler neue Tools verwenden, um DirectX-Grafik in Metal zu konvertieren. Infolgedessen kann das Spiel nativ mit viel besserer Leistung laufen. macOS Sonoma hilft Entwicklern, andere native Systemfunktionen wie die Unterstützung von Gamecontrollern, Spatial Audio und HDR zu nutzen.

Zusätzlich zum Game Porting Tool können Entwickler den Spielmodus nutzen, der in macOS Sonoma integriert ist. Laut Apple, wenn der Spielmodus aktiv ist, “priorisiert das System das Spielerlebnis für das im Vordergrund”. Die Bluetooth-Latenz für AirPods wird drastisch reduziert, die Bluetooth-Abtastrate für PlavStation- und Xbox-Controller wird verdoppelt und das Spiel erhält eine höhere GPU- und CPU-Priorität – was zu stabileren und nachhaltigeren Bildraten führt. All dies geschieht automatisch für macOS-Apps mit einer Spielberechtigung. Der Mac war noch nie dafür bekannt, eine Gaming-Plattform zu sein, aber Apple will das ändern. Jetzt mit Apple Silicon-Chips haben Macs mehr Leistung als je zuvor – mal sehen, ob dieser aktuelle Push bei Spieleentwicklern ankommt!