WILL: Follow The Light erscheint am 28. April für PC und Konsolen

Das Warten hat bald ein Ende: Wie TomorrowHead Studio im Rahmen der Future Games Show bekannt gab, veröffentlicht das Team das atmosphärische Narrative-Adventure WILL: Follow The Light bereits am 28. April 2026. Ihr könnt euch darauf freuen, den Titel zeitgleich auf dem PC, der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X|S zu erleben.

Was erwartet euch?

In diesem in Unreal Engine 5 entwickelten Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle des Leuchtturmwärters Will. Sein einsamer Alltag im hohen Norden wird jäh unterbrochen, als ihn eine schreckliche Nachricht erreicht: In seiner Heimatstadt ist eine Katastrophe ausgebrochen und sein Sohn wird vermisst. Ihr dürft Will auf seiner emotionalen und gefährlichen Reise begleiten, die ihn an Bord seiner Segelyacht „Molly“ und per Hundeschlitten durch die raue Wildnis führt.

Die Entwickler:innen setzen auf eine Mischung aus realistischer Fortbewegung und lebensnahen Rätseln. Dabei nutzt ihr unter anderem eine authentische Wetterstation zur Navigation. Das Spiel verspricht eine tiefgreifende Geschichte über die Beziehung zwischen Väter und Söhnen, eingebettet in eine cineastische Erzählweise und untermalt von einem atmosphärischen Soundtrack.