Wie funktioniert das neue Hearthstone Ausgraben-Schlüsselwort?

Blizzard fügt mit der neuesten Hearthstone Erweiterung namens Showdown im Ödland eine neue Mechanik hinzu – dadurch feiert das Hearthstone Ausgraben Schlüsselwort die Premiere in Blizzards Kartensammelspiel. Doch was kann die neue Fähigkeit?

Wie funktioniert das Hearthstone Ausgraben Schlüsselwort?

In diesen Hügeln schlummert ein Schatz! Karten mit dem Schlüsselwort Ausgraben holen eure Schätze aus der Azeritmine. Bei jedem Ausgraben grabt ihr tiefer und findet seltenere Schätze! In eigenen Worten: Wenn ihr eine Karte mit Ausgaben spielt, so wird eine Art Kampfschrei aktiviert – mit einem entscheidenden Unterschied. Je öfter ihr Ausgraben in einem Spiel einsetzt, desto besser wird die Belohnung, die ihr aus der Azeritmine holt.

Hier ein paar Beispiele der neuen Ausgraben-Karten:

Weitere Informationen zur Erweiterung findet ihr auf der offiziellen Webseite. Zudem erkläre ich euch hier kurz und knackig wie das Schnellziehen-Schlüsselwort funktioniert.