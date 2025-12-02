Where Winds Meet kommt am 12.12. auch auf iOS und Android

Mit Where Winds Meet Mobile kommt das Open-World-Action-Abenteuer demnächst auch auf Mobilgeräte. Crossplay ist mit dabei!

Über Where Winds Meet

Nach seinem weltweiten Start für PlayStation 5 und PC über Steam und Epic Games Store am 14. November wird Everstone Studio am 12. Dezember die iOS- und Android-Versionen des kostenlosen Open-World-Action-Action-Abenteuer-Rollenspiels Where Winds Meet auch im App Store und im Google Play Store veröffentlichen, teilte der Entwickler mit. Es wird Cross-Play und gemeinsame Fortschritte mit den PlayStation 5- und PC-Versionen bieten.