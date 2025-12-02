Where Winds Meet kommt am 12.12. auch auf iOS und Android
Mit Where Winds Meet Mobile kommt das Open-World-Action-Abenteuer demnächst auch auf Mobilgeräte. Crossplay ist mit dabei!
Über Where Winds Meet
Nach seinem weltweiten Start für PlayStation 5 und PC über Steam und Epic Games Store am 14. November wird Everstone Studio am 12. Dezember die iOS- und Android-Versionen des kostenlosen Open-World-Action-Action-Abenteuer-Rollenspiels Where Winds Meet auch im App Store und im Google Play Store veröffentlichen, teilte der Entwickler mit. Es wird Cross-Play und gemeinsame Fortschritte mit den PlayStation 5- und PC-Versionen bieten.
Die iOS- und Android-Versionen wurden erstmals am 9. Januar in China veröffentlicht, nach der Veröffentlichung des Spiels am 27. Dezember 2024 auf dem PC in der Region. Where Winds Meet ist ein episches Open-World-Action-Abenteuer-Rollenspiel, das im reichen Erbe von Wuxia verwurzelt ist. In der turbulenten Ära des China des zehnten Jahrhunderts schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Schwertmeisters, der vergessene Wahrheiten und seine eigene Identität aufdeckt.